27/01/2024 Aragonès pregunta al Gobierno si sabía que el CNI le espiaba: "Si lo sabían aún es peor". El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha preguntado este sábado al Gobierno del PSOE si sabía que el CNI le espiaba cuando era vicepresidente: "Si lo sabían aún es peor". POLITICA @GOVERN

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha preguntado este sábado al Gobierno del PSOE si sabía que el CNI le espiaba cuando era vicepresidente: "Si lo sabían aún es peor". "Un espionaje de esta magnitud ha de tener algún tipo de validez política, y si lo sabían aún es peor. Por tanto, son ellos quienes tienen que explicar", ha declarado al visitar Calonge i Sant Antoni (Girona) junto al nuevo viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat, Sergi Sabrià. Pero ha defendido seguir dialogando con el PSOE: "No dejaremos de aprovechar las oportunidades. Ya lo querrían, yo creo, desde el CNI". "ACLARARSE DE UNA VEZ" Aragonès ha afirmado que "el Gobierno del PSOE lo que tiene que hacer es aclararse de una vez e ir hasta el final". "Si no sabían que existía este espionaje, yo creo que es grave porque un gobierno debe estar informado de lo que hacen lo servicios secretos", ha dicho. Pero ha añadido: "Si no lo sabían creo que aún es peor porque estarían avalando un espionaje sobre personas simplemente por el hecho de que defendemos unas ideas".