Un documental recuerda a Librería Lagun y Basta Ya!, resistencia cívica frente a ETA para no ser "un pueblo de corderos"

Un documental impulsado por la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, del grupo liberal Renew, reúne a dos símbolos de la resistencia cívica vasca frente a ETA en los llamados 'años de plomo' de actividad criminal diaria de la banda terrorista: la librería Lagun de San Sebastián, que tras ser un referente antifranquista pasó a sufrir el acoso constante del entorno etarra, y el colectivo Basta Ya! fundado en 1997 y que lideró el filósofo Fernando Savater. "No queríamos ser un pueblo de corderos", dice una de las entrevistadas para el documental. La idea del documental, según relata Maite Pagaza, era recordar el papel de Basta Ya! en el vigésimo aniversario del Premio Sajarov que le otorgó el Parlamento Europeo, y para ello reunieron los testimonios de Ignacio Latierro (cofundador de Lagun), el profesor Carlos Martínez Gorriarán (años después diputado de UPyD), el periodista y escritor Roberto Herrero, el dibujante e ilustrador José Mari Alemán; y las activistas Maite Sánchez y María José Rodríguez "Pepo", además del propio Savater. DE REFERENTE ANTIFRANQUISTA A SOPORTAR EL ACOSO PROETARRA Esas conversaciones se grabaron en la Librería Lagun, que según relata la eurodiputada empezó a cobrar su propio protagonismo en los testimonios y acabó compartiendo el título del documental. La librería donostiarra había sido un referente antifranquita y su sede de la Plaza de la Constitución sufrió numerosos ataques del entorno de ETA y tuvo que acabar cerrando después de que la banda criminal intentara asesinar a uno de sus fundadores, José Ramón Recalde. La librería reabrió en otra calle en 2001 hasta que el negocio acabó echando el cierre el año pasado, ya en una ciudad sin violencia terrorista. A lo largo de 30 minutos el documental realizado por Juan Vadillo ofrece esos testimonios de aquellos años de resistencia pacífica frente a la violencia promovida por ETA y su entorno, y los combina con imágenes del fotoperiodista Justy García Koch. Savater incide en que Basta Ya! fue un movimiento político que, además de decir No a ETA "sin matices", querían apoyar a las víctimas y rebelarse contra "el nacionalismo obligatorio". Querían sacar de casa a miles de personas y disputar a ETA y su entorno las calles de Euskadi y Navarra que habían ocupado: "No queríamos ser un pueblo de corderos", subraya 'Pepo' Rodríguez. "QUEDA MUCHO POR HACER" Pero también se reflexiona sobre el futuro, doce años después de que ETA anunciara el fin de la violencia en 2011, y se incide en que "queda mucho por hacer" para preservar la memoria de las víctimas del terrorismo: "Queda una lucha necesaria para que no se entienda la reconciliación como un síndrome de Estocolmo --explica Pagaza--. Porque reconciliarse con aquel que no ha condenado el pasado fanático y violento es una anomalía, moral y política". El documental "Basta Ya. Resistencia democrática. Conversaciones en la librería Lagun" es un trabajo de la oficina de Maite Pagaza en el Parlamento Europeo, con el apoyo del grupo Renew Europe. Se presenta este viernes en Madrid y su estreno oficial tendrá lugar en San Sebastián el próximo 8 de febrero, precisamente en el aniversario del asesinato de Joseba Pagazaurtuandúa, policía local de Andoain y hermano de la eurodiputada. Tras su estreno, el documental estará accesible en internet, se baraja una presentación en Barcelona y se ofrecerá a centros educativos para mantener viva la memoria de las víctimas y combatir otros relatos. "Alguien diría que no, que es mentira todo lo que estamos contando --se lamenta la eurodiputada--. En estos tiempos hay otro contexto, pero las reflexiones políticas de fondo sobre el Estado Derecho democrático siguen siendo aplicables".