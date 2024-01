Torres exige al anterior Gobierno de Rajoy que aclare su "actuación" ante el espionaje del CNI a Aragonès

01/01/1980 El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asiste a la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, en el paraninfo de la Universidad de Cantabria, a 12 de enero de 2024, en Santander, Cantabria (España). Este acto tiene lugar un mes después de su designación en el cargo, en sustitución de Ainoa Quiñones. POLITICA Juanma Serrano - Europa Press

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha exigido al anterior Gobierno del PP de Mariano Rajoy "aclarar qué actuación realizó" ante las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, que lo espió al creer que era quien dirigía a los Comités de Defensa de la República (CDR). Así lo ha trasladado este viernes en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, al ser preguntado si el Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido explicaciones al anterior Ejecutivo de Rajoy, algo que el ministro ha dicho que desconoce si se ha producido. "También tendrá que aclarar quien tenía en aquel momento responsabilidades de Gobierno qué actuación realizó, creo que eso también es absolutamente importante saberlo para la opinión pública", ha señalado Torres. En cualquier caso, el ministro ha subrayado la "voluntad" del Gobierno actual para "aclarar todo lo que se deba aclarar", como quién dio la orden, quién recibió y cómo y quiénes la ejecutaron. "Nosotros defendemos transparencia, colaboración, claridad y conocimiento de las cosas y de los acontecimientos con absoluta evidencia para que la ciudadanía conozca lo que está ocurriendo", además de "respeto a los procedimientos judiciales", ha indicado. Ha defendido que el Gobierno de Sánchez "no" sabía que el CNI espiaba a Aragonés, porque los documentos desclasificados a petición del juez que investiga el caso son anteriores a la llegada del líder socialista a la Moncloa y los están conociendo ahora. Torres, que ha expresado que cualquier actuación tiene que hacerse dentro de la "defensa absoluta de la ley", ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de justificar el espionaje a políticos, lo que considera de "gravedad" por sus declaraciones, al ser preguntada por la 'Operación Cataluña' en las que se muestra a favor de que el Estado utilice las herramientas a su alcance para protegerse. LO DE GARCÍA CASTELLÓN "NO ES HABITUAL" También se ha pronunciado sobre el nuevo auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga por presunto terrorismo en la causa sobre 'Tsunami Democràtic' a Carles Puigdemont, una resolución en la que el juez ve violación de los Derechos Humanos en las lesiones sufridas por los policías personados, lo que podría afectar a la última enmienda pactada para la ley de amnistía y al futuro judicial del expresidente catalán. El ministro ha considerado que es "evidente" que el auto del juez no es una casualidad porque se ha conocido "dos días después" de salir adelante la enmienda que deja fuera de la ley de amnistía solo el terrorismo para violaciones graves de Derechos Humanos. "No es habitual. Lo que decimos desde el PSOE es que debe haber y debe exigirse lógicamente la separación de poderes. Dicho eso, que cada cual saque sus conclusiones", ha sostenido. Sobre si habrá más cambios en la amnistía al 'procés' que se tramita en el Congreso, Torres ha indicado que siempre hay posibilidad de alguna modificación mientras una propuesta de ley se debate, "pero no es lo previsible" en este caso, según ha asegurado.