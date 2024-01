RTVE mantiene el debate a tres en su plan de cobertura de las gallegas, ya presentado ante la junta electoral

28/12/2023 Los candidatos del PPdeG, Alfonso Rueda, del BNG, Ana Pontón, y del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a la Presidencia de la Xunta en las elecciones del 18 de febrero. POLITICA ESPAÑA EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS

Radiotelevisión Española (RTVE) ya ha aprobado su plan de cobertura para las elecciones gallegas que se celebrarán el 18 de febrero y lo ha remitido este viernes a la Junta Electoral de Galicia. El documento, según confirman fuentes del ente público a Europa Press, mantiene su planteamiento de debate a tres entre los candidatos de las tres fuerzas ahora representadas en el Parlamento gallego --PP, BNG y PSdeG-- para el 14 de febrero. Aunque no están invitados a esta cita por ser extraparlamentarias, las coaliciones Sumar y Podemos están consideradas como "grupos políticos significativos", tal y como resolvió el pasado día 20 de enero la Junta Electoral a una consulta de RTVE, por lo que sí tendrán tiempos de entrevista en el mencionado plan de cobertura. El debate a tres es la principal diferencia con el plan de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), hecho público a principios de semana. De hecho, este viernes por la tarde, la sede de la TVG en San Marcos (Santiago) acogerá una reunión entre representantes de PP, BNG, PSdeG, Sumar y Podemos para perfilar el debate entre sus cinco candidatos que se celebrará el lunes 5 de febrero. El plan de RTVE, tal y como confirman fuentes del ente a Europa Press, plantea un debate a tres, entre Alfonso Rueda (PP), Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG). Por el momento, solo los populares no han confirmado la participación de su candidato, aunque estos días su secretaria general en Galicia, Paula Prado, decía que, como partido, acudirían "a todos" a los que se les invitase --sin precisar quién--. No han sido convocados ni Sumar, ni Podemos, ni Vox, fuerzas que en las autonómicas de julio de 2020 se quedaron fuera del Parlamento --el espectro que ahora representan Sumar y Podemos iba dentro de la coalición Galicia en Común-Anova Mareas-- y que ya avanzaron sus intenciones de recurrir esta decisión. SUMAR Y PODEMOS, GRUPOS "SIGNIFICATIVOS" El plan de cobertura de RTVE, tal y como avaló en días pasados la Junta Electoral, contempla a Sumar y a Podemos como "grupos políticos significativos" por tener al menos un 5% del voto en Galicia en las generales de 2023, por lo que sí tendrán tiempo fijado en los bloques informativos. Y es que se considera que Sumar y Podemos cuentan con un 5,46% cada una --se reparte a partes iguales el 10,92% conseguido en coalición--, mientras que Vox se quedaría fuera al haber obtenido un 4,87%. El partido de Santiago Abascal tampoco figura en el plan de cobertura de la CRTVG. El criterio a seguir por el ente autonómico fue, precisamente, la resolución de la Junta Electoral de Galicia a una consulta de RTVE.