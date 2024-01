Ronaldo: El Real Valladolid está "saneado" y "preparado" para todo

Valladolid, 26 ene (EFE).- El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, ha confirmado que el club está "totalmente saneado" y "preparado" para todos los escenarios posibles, incluida la posibilidad de no poder ascender a Primera al finalizar esta temporada.

Al respecto, ha comentado que "queda solo un millón de euros de deuda concursada" por lo que "no hay ningún peligro de quiebra" del club, incluso en el supuesto de que no lograra subir a la máxima categoría del fútbol nacional, según ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser de Valladolid.

"Ahora no existe esa incertidumbre respecto a no saber qué iba a pasar con el club si se subía o bajaba. Si no se pudiera conseguir el objetivo este año, se logrará al siguiente, pero se hará", ha dicho.

Y ha recordado que cuando llegó a la Presidencia del club blanquivioleta "había una deuda concursal de 30 millones", de ahí que se sienta "especialmente orgulloso" de haberla reducido al mínimo, para dejar un club sin problemas económicos.

Precisamente, respecto a esta cuestión, ha advertido que las cosas son más complicadas de lo que parecen y, aunque se realizaron ventas de jugadores por unos 30 millones de euros, no todo fueron beneficios, ya que "hay una responsabilidad fiscal que cumplir con LaLiga".

Y ha aclarado que "todo el dinero que entra en el club, se reinvierte en el mismo, en jugadores, en personal, en infraestructuras o en instalaciones". "En ningún caso hay una distribución de los dividendos", ha añadido.

Además, ha destacado que él no obtiene ni un euro de su cargo en el Real Valladolid ya que, si bien este conlleva una nómina, ha renunciado a la misma desde que se incorporara al club porque su objetivo es "dejar un legado que persista en el tiempo".

Es consciente de que "hay que buscar nuevas fuentes de ingresos" y, al respecto, ha señalado que "se intentó subir el precio de los abonos, pero hubo una revolución, y se mantiene desde hace cinco años, y ese dinero va para el coste de plantilla".

A pesar de los rumores que apuntan, continuamente, a una posible venta del club, ha indicado que, de momento, va ganando él y que quizá algún día lo venda para recuperar la inversión, pero mientras, va a hacer que esté "lo mejor posible". EFE

