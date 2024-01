PSE dice que el acuerdo con EH Bildu en Vitoria se circunscribe a las cuentas y ve "lejos" la posibilidad de ser "socio"

24/05/2023 La candidata a Diputada General de Álava, Cristina González, interviene durante un acto político, en la pérgola de la Plaza de Santa Bárbara, a 24 de mayo de 2023, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Esta es la primera aparición la presidenta del Congreso en la campaña electoral de Euskadi, donde ha apoyado a las candidatas a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. POLITICA Iñaki Berasaluce - Europa Press

La secretaria general del PSE-EE en Álava, Cristina González, ha afirmado que el acuerdo con EH Bildu para los presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria se circunscribe a "una institución y a un momento y tema concretos" y está "lejos" la posibilidad de que la coalición soberanista pueda ser "socio" de los socialistas. Asimismo, ha subrayado que el PP "también ha podido pactar" las cuentas y tiene un "disgusto" cuando "las cosas salen adelante". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, González ha subrayado que el acuerdo alcanzado por el Gobierno municipal de Vitoria, que integran PSE y PNV, con EH Bildu para sacar adelante el proyecto de cuentas de este año 2024 es una "buena noticia" para toda la ciudadanía de Vitoria porque "tener presupuestos hace que los proyectos sean más fáciles de realizar" y posibilita el refuerzo de medidas "positivas para toda la ciudad". La dirigente del PSE alavés ha valorado que se haya alcanzado este pacto "en estas circunstancias previas a unas elecciones autonómicas que siempre enturbian en cierta manera el ambiente para esos acuerdos" y ha subrayado que se ha hecho "un esfuerzo importante" y al final "in extremis, pero se ha conseguido". Ante las críticas del PP por haber pactado con EH Bildu, ha subrayado que "no somos lo mismo" y "no tiene demasiado sentido que digan eso" en el Partido Popular porque "ellos también han podido pactar los presupuestos y, en vez de pedir temas que se pudiesen desarrollar desde el Ayuntamiento, desde el principio plantearon temas que no eran competencias" municipales. "Si eso lo pones como línea roja a la hora de negociar, sabes perfectamente que no quieres negociar", ha criticado. A su entender, para el PP el "disgusto" es que "tenga presupuestos Vitoria, porque siempre está a la contra". Según ha indicado, "todo le hacía creer que podía no haber presupuestos y ahora tiene el disgusto que siempre tiene cuando las cosas salen adelante". Por otro lado, ha recordado que el Gobierno que lidera la socialista Maider Etxabarria también se han conseguido acuerdos con el Partido Popular en la constitución de las sociedades públicas o en el desarrollo de la normativa de la ordenanza de los patinetes. En el caso de los presupuestos, ha reiterado, PP, al igual que Elkarrekin, "no han querido negociar" y EH Bildu "ha tenido una actitud de llegar al acuerdo y se ha llegado al acuerdo", aunque no considera a la coalición soberanista "socio". Según ha precisado, "socio es cuando haces una coalición de gobierno" y, por contra, "lo demás son acuerdos que se circunscriben a una institución y a un momento concreto y a un tema concreto". En todo caso, ha subrayado que su partido quiere "llegar a acuerdos con todos", tanto desde el Gobierno como cuando está en la oposición. La también teniente de diputado general en Álava ha señalado que en el caso de la Diputación alavesa, en la que el PSE se integra en el gobierno liderado por el jeltzale Ramiro González, también se estuvo en la negociación hubo "mimbres" para un acuerdo presupuestario pero "la fuerza política que tenía que decidir si aceptaba el pacto o no decidió que no". Así, ha lamentado que "Podemos dijo que no a un acuerdo que era muy importante y que tenía muchísimas peticiones" que habían sido reclamadas en la negociación "y fueron otras circunstancias" las que le llevaron a rechazarlo. Por lo que respecta a EH Bildu, ha criticado que planteó "unas propuestas que eran bastante inasumibles", con "una bajada de recaudación de más de 36 millones", con lo que "no podríamos haber hecho un presupuesto expansivo sino todo lo contrario". PACTO CON PNV Preguntada si espera que EH Bildu pueda pedir contrapartidas tras las elecciones vascas por el acuerdo en Vitoria, ha indicado que EH Bildu "ha dejado muy claro, en palabras de su candidato, que él quiere un pacto con el Partido Nacionalista Vasco, que gobierne la lista más votada, y, desde luego, ha dicho que nunca haría lehendakari a Eneko Andueza". En todo caso, ha insistido en que "queda bastante recorrido en EH Bildu para ser un socio de coalición" para el PSE-EE, porque les "dividen muchísimas cosas, y desde luego todo su comportamiento en las condenas de la violencia, del terrorismo, son fundamentales a la hora de poder llegar a acuerdos en una coalición de gobierno". "Ese suelo ético tienen que todavía trabajarlo mucho para poder tener nexos en común, para poder ser socios", ha manifestado Cristina González, para quien "todavía el acuerdo de gobierno está lejos".