Pradales será proclamado este sábado candidato a lehendakari de PNV arropado por su cúpula y cargos institucionales

26/11/2023 El candidato a Lehendakari, Imanol Pradales (2i), durante un acto político en el 120 aniversario del fallecimiento de Sabino Arana, a 26 de noviembre de 2023, en Sukarrieta, Vizcaya, País Vasco (España). Sabino Arana fue un político e ideólogo, considerado el padre del nacionalismo vasco. Fundó el Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), partido que dirigió hasta su muerte en 1903, a causa de la enfermedad de Addison.

La Asamblea Nacional del PNV proclamará este sábado en Landako Gunea en la localidad vizcaína de Durango a Imanol Pradales, actual diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, como candidato a lehendakari para las próximas elecciones autonómicas vascas, con lo que concluye el proceso electoral interno que la formación jeltzale puso en marcha el pasado 11 de diciembre. Pradales se estrenará como aspirante a la Lehendakaritza en un acto posterior en el que estará arropado por la cúpula del PNV y los máximos representantes institucionales de la formación jeltzale, entre ellos, el lehendakari, Iñigo Urkullu, que en los próximos comicios pondrá fin a su etapa al frente del Gobierno Vasco, tras tres legislaturas. La formación jeltzale aborda, de esta forma, un nuevo periodo de "importante renovación", tal como ha defendido el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, no solo con Imanol Pradales, que encabezará las listas por Bizkaia, sino también con la mayoría de aspirantes a la Cámara vasca. Ortuzar ha afirmado que mañana, en el acto de puesta de largo de Pradales, se verá a "un abertzale y jeltzale auténtico, joven, muy preparado, con bastante experiencia, templado, que sabe lo que quiere, que habla claro, que viene de la Margen Izquierda, que entiende esta Euskadi muy plural y abierta, y que aportará soluciones a los grandes retos" que la Comunidad Autónoma Vasca "tiene por delante". "Va a ser una sorpresa positiva para quien no le conoce", ha remarcado. El nuevo candidato a la lehendakaritza, que todavía no tiene mucha proyección pública, aunque sí es conocido dentro del PNV por su implicación en procesos de reflexión y modernización internos, afrontará unas elecciones cruciales para el partido, donde se enfrenta a una EH Bildu en ascenso que podría hacer peligrar su hegemonía en Euskadi. ACTO Una vez ratificado por la Asamblea Nacional, órgano soberano, que se reunirá a las 10.00 horas, tras el apoyo unánime recabado por las bases jeltzales, Padrales intervendrá por primera vez ante militantes, simpatizantes y dirigentes del partido. Estará acompañado en el escenario por Andoni Ortuzar y los otros cabezas de lista de Gipuzkoa y Álava. Aunque los integrantes de las candidaturas ya han sido elegidos en las dos vueltas de votaciones entre la militancia y ratificados por las asambleas territoriales, el EBB se reunió ayer para establecer el orden en el que concurren, que tendrá que ser confirmado por la Asamblea Nacional. Previsiblemente, Bakartxo Tejeria, candidata a repetir como presidenta del Parlamento Vasco, liderará la plancha guipuzcoana, a la que se prevé que siga en segundo lugar Markel Olano. Todavía está por ver cómo quedará la candidatura alavesa, después de que Joseba Díez Antxustegi, portavoz en Juntas Generales, que no se encontraba en la lista propuesta por la dirección del PNV, haya sido el aspirante más votado en el territorio de Álava, dentro del proceso electoral interno del partido. Esta plancha incluye a la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, la segunda más votada en el territorio. También este sábado se conocerá la candidatura jeltzale a las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el 9 de junio, y que no estarán encabezadas, en esta ocasión, por Izaskun Bilbao. Ayer Ortuzar se congratuló de que las listas hayan salido del proceso interno respaldadas por "amplísimas mayorías, prácticamente unánimes".