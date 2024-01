PP pide que el espionaje a Aragonès pase a llamarse "operación Pedro Sánchez"

19/01/2024 El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en rueda de prensa en Málaga. POLITICA PP MÁLAGA

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, ha considerado "escandaloso" que fuera el Gobierno el que ordenara investigar a ERC por las acciones violentas, pero ahora "los quiere amnistiar", señalando que esta operación se debe llamar "operación Pedro Sánchez". En declaraciones a los periodistas en Málaga, ha señalado que "ahora conocemos también que fue el propio gobierno de Pedro Sánchez el que ordenó investigar y espiar a Pere Aragonés y a Esquerra Republicana de Cataluña" por las actuaciones de los CDR. "Y ahora esas actuaciones violentas, que son terrorismo, el Gobierno de Sánchez las quiere amnistiar. Él investigó lo que era terrorismo y ahora quiere amnistiar lo que él dijo que era terrorismo. Esta es la tomadura de pelo", ha manifestado. A preguntas de los periodistas, Bendodo ha incidido en que "Sánchez conocía, por lo que hemos visto, que el CNI iba a investigar a Pere Aragonés y a los CDR, porque estaban cometiendo delitos de terrorismo en aquella época en Cataluña y en contra de los intereses del conjunto de los españoles". Pero ha señalado que mientras que "en aquella época no se fiaba de ellos y había que investigarlos, y los consideraba terroristas; hoy de los que no se fiaba, los va a amnistiar", preguntándose "qué ha cambiado de entonces a hoy". "Siete votos, le faltaban a Sánchez para seguir sentado en la Moncloa de los que él consideraba terroristas, porque por eso los investigaba", ha manifestado, apuntando que "hoy ya no solo no los investiga, sino que ese terrorismo es terrorismo bueno, del que se puede cometer en España, dice Sánchez, porque le hacen falta". "Con Sánchez ahora en España se puede cometer terrorismo, pero solo un poco de terrorismo, insisto, porque él dice que hay terrorismo bueno y terrorismo malo, como si el terrorismo se pudiera administrar por dosis, como que no hiciera daño en bajas cantidades", ha lamentado. Ha considerado que el PSOE "no puede caer más bajo" y ha incidido en que "Sánchez ha redactado una Ley de Amnistía a la carta para que quien haya incumplido la ley pueda saltársela", criticando que "ha usurpado las siglas del PSOE para crear otro partido radical". "Solo gobierna para sí mismo, en contra del sentido de Estado", ha apuntado. Ha censurado el nivel de "degradación política y democrática" actual con un PSOE "que gobierna en contra del sentido común, que ataca a los pocos socialistas que defienden la Constitución y amnistía y protege a los terroristas". "Corteja y agasaja a esos que dieron el golpe en Cataluña, protege a los que roban con el abaratamiento de la malversación y la amnistía a los corruptos del Procés. Y lo más grave, el sanchismo es un partido que amnistía y protege a los terroristas", ha señalado el dirigente 'popular'. Ha destacado que este sábado los 3.361 alcaldes del PP de toda España van a firmar un manifiesto conjunto en contra de la amnistía, el previo de la cita de la Plaza Mayor de Madrid "para levantar la voz por la igualdad, la Constitución y la afrenta al Estado de Derecho que supone amnistiar a terroristas y golpistas". Por otro lado, cuestionado al respecto, ha indicado que los datos de la EPA del cuarto trimestre "tienen más sombras que luces por varios motivos" y ha señalado que "el empleo, más que crearse, se reparte". "El gobierno no crea empleo, reparte el poco empleo que hay. Y si no baja más, es porque el Gobierno está inflando las cifras de empleados públicos. Pero la realidad, lo que mantiene un país, lo que mantiene una economía, es el empleo que se crea en las empresas", ha manifestado, apuntando que "la realidad es 77.600 personas menos en el empleo privado, eso son los datos reales y todo lo demás es maquillaje de la vicepresidenta Yolanda Díaz".