Nafti: "El Zaragoza tiene un bloque muy solido, es un equipo que me gusta"

Alcorcón (Madrid), 26 ene (EFE).- Mehdi Nafti, entrenador franco-argelino del Alcorcón, elogió las virtudes del Zaragoza, un equipo que le "gusta" y del que destacó el "bloque solido" con el que cuenta, y aseguró que, ahora que se cumplen casi dos meses desde su llegada, se siente "muy feliz" con lo que está viviendo.

Nafti fichó por el Alcorcón el 5 de diciembre tras la destitución de Fran Fernández y, desde su llegada al club, la mejoría del equipo ha sido exponencial.

El balance de resultados de Nafti en Alcorcón se resume en cinco partidos de Liga con tres victorias, un empate y una derrota con cuatro goles a favor y dos en contra. Además, en Copa del Rey y en el amistoso navideño con el Leganés, ambos partidos se saldaron con empates sin goles.

"Estoy feliz, muy feliz. Y no conozco el desenlace, nadie lo puede saber. Hacía mucho tiempo que no me sentía como pez en el agua. Me identifico con esto y eso no significa que me falte ambición", dijo Nafti, en conferencia de prensa.

"Hay margen para mejorar. Quedan dieciocho partidos y lo más importante es que el equipo tenga una seña de identidad importante y los equipos cuando vengan aquí sufran", confesó.

El próximo rival, el que visita esta semana Santo Domingo, es el Real Zaragoza, que quiere ganar para meterse en la carrera por la promoción.

"Tiene un bloque muy solido y será difícil romper ese bloque. Han cambiado piezas sin cambiar la identidad de juego. Es un equipo que sabe a lo que juega, con centrales potentes. Es un equipo que me gusta y tendremos que tener un nivel de concentración alto si queremos sacar algo positivo", concluyó. EFE

drl/apa