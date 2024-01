Moreno pide "respeto a Andalucía" ante el "nuevo ataque a la autonomía de las CCAA" con el impuesto a las herencias

11/10/2023 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), tras la sesión de control al Gobierno andaluz en una foto de archivo en el Parlamento. POLITICA María José López - Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado este viernes la propuesta de Sumar para crear un impuesto nacional sobre las herencias como un "nuevo ataque a la autonomía de las CCAA" y se ha comprometido a "defender los intereses de los andaluces donde haga falta". En un comentario publicado en sus redes sociales, Moreno ha recordado que cuando el PP-A llegó al Gobierno andaluz cumplieron el compromiso de "bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones" y ha garantizado que ahora defenderán "los intereses de los andaluces donde haga falta". "Respeten a Andalucía", ha añadido. En la misma línea, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha señalado a preguntas de los periodistas en Málaga que los impuestos de patrimonio y sucesiones "competen a las comunidades autónomas" y ha recordado que cuando el Gobierno andaluz eliminó el de patrimonio, "que no existe en ningún otro país de la Unión Europea", desde el Ejecutivo central "se contratacó". Ha señalado que en Andalucía han sido "valientes" en este sentido con este impuesto, ya que "había miles de familias en Andalucía que tenían que renunciar a su herencia porque no podían pagar el impuesto de sucesiones y de donaciones". Ha esperado que el Gobierno de España, la ministra María Jesús Montero, "no estime la petición de Sumar", porque, ha lamentado, "si llevan a cabo esta locura, quienes van a salir perdiendo van a ser las familias, los trabajadores, los andaluces, porque la recaudación va a ser mínima pero le va a hacer un gran daño a la familia". "Espero que sea una ocurrencia más de la extrema izquierda, de los comunistas, y que nunca se llegue a establecer porque para eso ya en Andalucía ese impuesto se eliminó con un gobierno del PP", ha asegurado. Según la consejera, "lo que estamos viendo es que a determinadas comunidades autónomas se les da absolutamente todo, como es el caso del independentismo catalán, y al resto de comunidades cada vez se nos van quitando, por la puerta de atrás, más competencias".