Moncho Fernández avisa de que Baskonia juega “a un ritmo muy alto”

Santiago de Compostela, 26 ene (EFE).- Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, espera un partido “muy exigente” a nivel físico frente al Baskonia, un rival del que destacó su fortaleza tanto en el juego exterior como en el rebote ofensivo.

“Es un equipo que tiene un ritmo de juego muy alto, que juega a mucha velocidad y saca mucha ventaja al primer tramo de la posesión porque todos pueden conducir y es un equipo muy vertical. Desde el punto global me preocupa su capacidad de lanzamiento, es un equipo que consume mucho tiro de tres y saca mucho rendimiento a esos triples”, analizó en rueda de prensa.

El técnico santiagués espera un partido “diferente” al de la primera vuelta, que se llevó su equipo con una exhibición de Jordan Howard en la segunda prórroga del encuentro, aunque aquel duelo tiene que servirles para saber que si tienen acierto pueden ganar “a un equipo tan poderoso” como Baskonia.

“En aquel momento Dusko prácticamente acababa de llegar y ahora ya está imponiendo su estilo. Y desde el punto de vista de los nombres propios Diop y Rogkavopoulos no jugaron aquí. Ahora tienen a Chris Chiozza lesionado y han fichado a Jordan Theodore en su sitio. Los roles han cambiado”, explicó.

Moncho Fernández reconoció que “el bajo” porcentaje de acierto desde la línea de tres puntos está siendo “uno de los grandes” problemas de su equipo esta temporada porque, a su juicio, “no es normal” los porcentajes que están firmando.

“Lo que no hay que cometer es el error de no seguir haciendo todo eso que estamos haciendo tan bien. Cuando eres capaz de generar un tiro de alto porcentaje y no lo metes, la solución está claro que no es buscar uno de bajo porcentaje porque los terminaremos metiendo. El jugador lo que tiene que sentir es la confianza de los técnicos y los compañeros”, señaló.

En este sentido, dijo estar “convencido” de que con la plantilla actual están “capacitados” para mantenerse en la liga Endesa, aunque no escondió que la dirección deportiva está buscando en el mercado “alguna oportunidad” par reforzar el equipo.

“Pero, como ya dijo el presidente, el mercado no es muy amplio y a veces no cumple las necesidades que tu quieres. Si te duele la cabeza, tomar un medicamento para el estómago no es lo más prudente”, afirmó. EFE

