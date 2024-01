Mazón viajará a Cataluña para atraer empresas hacia la "nueva etapa de prosperidad" en la Comunitat Valenciana

24/01/2024 El president de la Generalitat, Carlos Mazón, interviene durante la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2024, en IFEMA Madrid, a 24 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante el encuentro, han firmado el protocolo general de actuación entre los dos ayuntamientos en materia de promoción turística. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

El 'president' de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, viajará a Cataluña para trasladar a las empresas catalanas la "nueva etapa de prosperidad" que asegura que vive la Comunitat Valenciana y defender que se está "inaugurando una nueva etapa de libertad, de amplitud, de puertas abiertas, de simplificación administrativa, de apoyo a la actividad económica que es la que da luego la cohesión social". Así se ha pronunciado Mazón en declaraciones a los medios tras su participación en el foro 'Somos Más' de Las Provincias, donde ha indicado que no tiene intención de reunirse con su homólogo en el gobierno catalán, Pere Aragonès, pero sí le avisará de su visita "por cortesía", algo que ha lamentado que el líder catalán no hiciera cuando visitó la Comunitat Valenciana para los Premis Octubre. Sin embargo, Mazón ha subrayado que la visita tiene un ánimo empresarial y económico: "Nosotros somos una comunidad abierta a todas las empresas españolas que empiezan a ver una nueva etapa en la Comunitat Valenciana de prosperidad y de apoyo, para que haya esa actividad y esa cohesión social". "Por lo tanto, acudiremos a Cataluña como vamos por toda España, como vamos por toda la Unión Europea diciendo que aquí hay una nueva etapa, que hemos abierto la persiana para que la gente pueda venir a la comunidad valenciana sin prejuicios, con toda la ambición del mundo", ha subrayado Mazón. Y ha indicado que su prioridad es "demostrar a la sociedad catalana que hay otra manera de vivir, que hay otra manera de desarrollarse, que hay otra manera de implantarse". Preguntado sobre si hay ya contactos con empresas catalanas para venir a la Comunitat Valenciana, Mazón ha señalado que están "desarrollando un marco especial para las que ya han venido, para el casi millar de empresas que están aquí". También se ha referido a lo que ha considerado la "nueva tipología de empresas que ha aparecido en España, desgraciadamente, que son las empresas amenazadas" y que "también merecen un tratamiento por nuestra parte". Así, ha subrayado que en la Comunitat Valenciana "desde luego no van a tener ni amenaza de sanción, ni ningún otro tipo de avisos negativos", y que también destacará las bajadas de impuestos que ha puesto en marcha. "Lo que tendrán es una gran comunidad que ha cambiado, que ha abierto sus puertas, que es amable a la inversión y que, por tanto, podrán tomar la decisión libremente, que es lo que se merecen las empresas catalanas como españolas que son", ha manifestado. "LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO" Igualmente, durante su intervención se ha posicionado a favor de la "libertad de establecimiento" de las empresas y ha señalado: "Si una empresa queire volver a Barcelona, yo no voy a decir: 'Múltelos', pero sí voy a intentar hacer mis propios deberes y ser (un territorio) lo más atractivo posible para que se establezcan en la Comunitat Valenciana".