Mazón insta al PSPV a "ser valiente" y a que "no se calle" ante Montero para reivindicar el fondo de nivelación

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha instado al PSPV-PSOE a "ser valiente" y a que "no se calle" ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la hora de reivindicar el fondo de nivelación. Así se ha pronunciado el jefe del ejecutivo valenciano este viernes en el foro 'Somos Más' de Las Provincias, en el que se ha referido tanto a las palabras de la ministra de este jueves en las que afirmaba que este fondo fue "rechazado por el conjunto" de las comunidades autónomas en la pasada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF); como a las del portavoz de Hacienda del PSPV en Les Corts, José Díaz, que le reclamaba que "fuera valiente" y pidiera la condonación de la deuda. "Hace apenas unas semanas Compromís, Sumar y el Partido Socialista firmaron un acuerdo de investidura que decía expresamente que había que darle a la Comunitat Valenciana un fondo de nivelación. Lo decía expresamente hace apenas unas semanas. Yo ayer me ratifico públicamente en ese fondo de nivelación. A continuación, el propio gobierno de España dice que no al fondo de nivelación. El PSPV no sabe y no contesta; el gobierno de España me acaba de decir que 'no' cuando lo acaba de firmar, y para rematar el galimatías, aparece Compromís ayer diciendo que se conforma con unas inversiones y del fondo de nivelación nada. Es una secuencia sublime, sublime", ha manifestado. Por ello, ha criticado que el PSPV tenga "el cuajo" de decirle que "sea valiente y pida la quita de la deuda". "Y yo digo: '¿Cuál?'. ¿La del 20% que es lo que sobra de lo que le vais a dar al separatismo, O el 80% que es lo que os que hemos firmado todos en la mesa del Finançament Just?. Porque yo firmé el 80, no voy a conformarme con el 20. Así que el que le pide al Partido Socialista que sea valiente soy yo", ha sentenciado. "Nivelar, como su nombre indica, significa equiparar, significa que dejemos de estar por debajo. Y vuelvo a decir que esto no es chauvinismo, que esto no es queremos estar por encima. Yo no estoy diciendo que aquí era un privilegio al estilo separatista catalán, que no somos eso. Que además nos ha costado mucho salir del procés que aquí", ha indicado. Mazón ha subrayado que hay que ser "coherentes", pero no "coherentes y callados". "Hay momentos en que vamos a tener que elegir. Yo ya sé que va a haber posturas encima de la mesa que no van a concitar la unanimidad del PP en todas las autonomías", ha manifestado y ha puesto como ejemplo las diferencias entre dispersión de la población, aunque ha subrayado que Génova ya se ha pronunciado sobre esta cuestión y que "la clave es la atención del coste personal y en base a la población de los servicios, pero que lógicamente hay que compensar". Posteriormente, durante un acto en Alicante, ha sido preguntado por los medios de comunicación por su reivindicación en Fitur sobre el fondo de nivelación y la reclamación de una nueva financiación, algo que Mazón ha defendido que "no dejará de hacer", porque a su juicio "la Comunitat Valenciana lleva demasiado tiempo en el furgón de cola". "Simplemente, lo que estamos diciendo es que, incluso antes de empezar el nuevo modelo, queremos equipararnos a los demás. Hay una factura que tenemos que presentar, junto con otras tres comunidades autónomas que han estado escandalosamente por debajo de la media. No queremos más que nadie, no somos separatistas, no queremos privilegios, no queremos romper nada. Lo que no queremos es que nos rompan a nosotros en base a la falta de igualdad", ha aseverado el 'president'. En este contexto, ha sostenido que el fondo de nivelación es "absolutamente irrenunciable" hasta que llegue un nuevo modelo de financiación. "Esto no es para que una comunidad le gane una partidita de ajedrez a la otra. Son los recursos de nuestra sanidad pública, de nuestros sistemas de servicios sociales, de nuestra educación pública", ha recalcado. Por ello, ha abogado por "ser contundentes" en lugar de hacer "juegos políticos". "La razón nos ampara, los datos nos amparan y la desigualdad y el Gobierno no nos amparan. Por tanto, vamos a reclamarlo y reivindicarlo todos los días, por la prioridad uno, que es la sanidad pública", ha zanjado.