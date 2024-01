Marlaska explica al Gobierno de Canarias la negociación abierta con Frontex y reitera que no va a retirarse de España

26/01/2024 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su intervención en Los Desayunos del Ateneo, en el Ateneo de Madrid, a 26 de enero de 2023, en Madrid (España). Durante su intervención el ministro ha hablado sobre la lucha contra los delitos de odio. POLITICA Mateo Lanzuela - Europa Press

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado por carta al Gobierno de Canarias que existe una negociación dentro de la "normalidad" con la agencia europea de control de fronteras (Frontex), negando que vaya a parar sus operaciones de lucha contra la inmigración irregular o se vaya a retirar de España. En la carta fechada este 26 de enero remitida a la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, el ministro transcribe textualmente una aclaración de la agencia Frontex para subrayar que, con dicha aclaración, "elimina cualquier duda" sobre una posible retirada de un país como España que considera un "socio clave". Este jueves desde Bruselas, Grande-Marlaska achacó a cuestiones "técnicas" las diferencias con Frontex que tienen en suspenso las operaciones conjuntas para la gestión migratoria en el Mediterráneo y Canarias (operación Índalo) y confió en que se resuelvan en cuestión de "horas". Según el titular de Interior, la nueva normativa europea sobre protección de datos que Frontex debe trasladar a sus operaciones desde el pasado 18 de enero es la raíz de las diferencias porque deben adaptarse las propuestas iniciales sobre los planes operativos, si bien ha insistido en que "es una cuestión técnica, no operativa". "La relación de años con Frontex y las operaciones conjuntas es una relación estrecha, positiva y de mutua confianza", expresó el ministro en declaraciones a la prensa en Bruselas. En este sentido, el ministro descartó que haya una situación de crisis sino que lo ha enmarcado en la "gestión ordinaria" de la prórroga de los planes de actuación en vigor, al tiempo que ha recalcado que España y Frontex mantienen una "cooperación absolutamente cercana y con lealtad máxima". FRONTEX ESPERA RESOLVER LAS DIFERENCIAS "CUANTO ANTES" También desde el cuerpo europeo de guardia de fronteras y costas han confiado en que el plan operativo en suspenso se pueda renovar "cuánto antes" para poder "seguir apoyando a España" en el control de la frontera exterior, ya que las dos partes mantienen una relación "constructiva" marcada por el "compromiso mutuo y la cooperación fructífera" en la gestión migratoria. "Puedo asegurar que el retraso para iniciar la operación Índalo no indica un cese de las operaciones de Frontex en España", aseguró a Europa Press un portavoz de la agencia europea, que también subrayó que España es "un socio clave" con quien colabora en muchas otras misiones. Así, el portavoz añadió que "no es raro" que en el marco de la cooperación internacional las negociaciones sobre planes operativos "requieran más tiempo para una discusión y un acuerdo exhaustivos" y es parte del "proceso habitual de adaptación" de cada operación a las "circunstancias, desafíos y necesidades cambiantes y específicas". Las discusiones en curso son parte, por tanto, de los "esfuerzos" para asegurar que las operaciones son "efectivas y eficaces", al tiempo que "se alinean" las necesidades y exigencias de los Estados miembro con los objetivos y mandato de Frontex.