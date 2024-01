Maite Pagaza dice que amnistar el terrorismo es "populismo desde el poder" y "una barbaridad" que "no saldrá bien"

16/06/2023 La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, posa para Europa Press, en la sede del Parlamento Europeo, a 16 de junio de 2023, en Madrid (España). María Teresa Pagazaurtundúa, conocida como Maite Pagazaurtundúa o Maite Pagaza, es una política, activista y escritora española. En la actualidad, es eurodiputada integrada en la delegación Ciudadanos Europeos, dentro del grupo Renovar Europa. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

La eurodiputada Maite Pagazaurtuandua, elegida en la lista de Ciudadanos e integrada en el grupo Renew de los liberales europeos, ha criticado este viernes los acuerdos del Gobierno con los independentistas catalanes para amnistiar delitos de terrorismo siempre que no haya intención directa de causar violaciones graves de Derechos Humanos, y ha avisado de que es "populismo desde el poder" y "una barbaridad" que "no saldrá bien". A su juicio, "se está dando la vuelta a la memoria democrática cada día", como se refleja en el hecho de que, veinte años después del asesinato de su hermano a manos de ETA (Joseba Pagazaurtundua, jefe de policía local en Andoain), representantes de Podemos, ERC, Junts, Podemos y PNV se suman a una manifestación apadrinada por Bildu en favor de excarcelar a etarras condenados por delitos de sangre, y en el Congreso se pacta una enmienda para amnistiar delitos de terrorismo. Según relata, "aquel tiempo fue tremendo" porque asesinaban, pero ahora "quienes buscan horadar el Estado de Derecho democrático" ya lo hacen "de una forma postmoderna" porque para los golpes ya "no hacen falta tanques, ni injerencias extranjeras". ESTÁN "HORADANDO" EL ESTADO DE DERECHO Para la eurodiputada, "se está "horadando el Estado de Derecho" y se están "intentando cambiar conceptos desde el poder, un cambio de paradigma pero evocando palabras con significados contrarios a los que tienen, como en Alicia al otro lado del espejo". "Tenemos que ser tenaces para que las palabras signifiquen jurídicamente lo que significaban en la tradición jurídica, ordinaria, democrática, y para que las palabras sigan significando lo que no interesa a quienes pretenden hacerse con un poder de una forma que puede poner en cuestión a medio plazo la propia libertad de conciencia", ha alertado. Maite Pagaza opina que intentar distinguir clases de terrorismo es un ejemplo de ese "populismo", pero "desde el poder", lo que lo hace "muy agresivo" y dañoso. "El populismo entró con Podemos, pero ha ido gustando al resto de miembros del Gobierno y ahora lo utilizan profusamente", sostiene. El objetivo, sostiene, es "dar la vuelta a todo" y que "los que defendieron el bien y el Estado en 2017 se conviertan poco a poco en villanos", algo que "se hace progresivamente con técnicas de propaganda masiva y con el intento de que la gente piense que está aislada para que no diga nada". "Es una barbaridad y es tan bárbaro que no saldrá bien, a poco que digamos las cosas tal y como son", concluye.