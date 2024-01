Los partidos cierran el debate en TVG para el día 5: lo abre y lo concluye Rueda y tendrá tres bloques temáticos

22/01/2024 De izquierda a derecha: los candidatos Alfonso Rueda (PP), Ana Pontón (BNG), José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), Marta Lois (Sumar) e Isabel Faraldo (Podemos). ESPAÑA EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS POLÍTICA

Representantes de PPdeG, BNG, PSdeG, Podemos y Sumar, formaciones invitadas a participar el lunes 5 de febrero en el debate que organiza la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), se han reunido en la tarde de este viernes en la sede del ente público en San Marcos (Santiago) para abordar los detalles de la que, por ahora, es la única contienda entre candidatos que habrá de cara a las elecciones autonómicas del 18 de febrero. Será a partir de las 21.30 horas y el candidato del PPdeG a la reelección como presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, será el encargado tanto de abrir como de cerrar un debate que mantendrá los tres bloques temáticos de los que informó la propia CRTVG el lunes, sin variación. En concreto, serán los siguientes: un primero sobre políticas económicas y presupuestarias, en el que se hablará principalmente de empleo, industria y transición ecológica; un segundo sobre políticas sociales y financiación del bienestar, que incluye educación, sanidad, igualdad y lengua; y un tercero de modelo institucional para hablar de pactos, gobernabilidad y la voz de Galicia en el Estado. El debate no tendrá minuto inicial, sino que arrancará directamente en el primer bloque con la intervención de Rueda. Han sido las tres formaciones con representación en el Parlamento (PPdeG, BNG y PSdeG) las que han escogido, por orden de mayor a menor representación, qué bloques quieren abrir y cerrar. El mismo criterio, sin sorteos, se ha seguido para escoger el atril que ocupará cada candidato. No obstante, el orden del minuto final o 'de oro' está fijado de menor a mayor: Isabel Faraldo (Podemos), Marta Lois (Sumar), José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), Ana Pontón (BNG) y Alfonso Rueda (PPdeG). Fuentes de los grupos de la oposición consultadas por Europa Press han transmitido sus quejas por esta reunión que fue "decepcionante" y "de trámite", ya que "no se pudo negociar nada". Por el momento, este debate a cinco en la Televisión de Galicia es el único que hay cerrado entre los candidatos. Radiotelevisión Española (RTVE) ha entregado este viernes su plan de cobertura del 18F, que mantiene su oferta de debate a tres entre las fuerzas parlamentarias, al que por ahora solo Pontón y Besteiro han confirmado su asistencia. RECURSO DE VOX Este mismo viernes, Vox ha presentado su recurso ante la Junta Electoral Central contra el plan de cobertura del 18F presentado por la CRTVG, solicitando que se le considere tanto para el debate como para los bloques informativos en iguales condiciones que a Podemos y Sumar. Sus principales argumentos legales, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, es que sufren un "trato diferenciador y excluyente" que vulnera la igualdad de trato y el pluralismo político establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Explica Vox que Sumar y Podemos, sí contemplados en el plan de cobertura, tampoco cuentan con representación en el Parlamento gallego. Estas dos coaliciones, sin embargo, sí ostentan la condición de "grupo político significativo" por haber superado el 5% en las elecciones generales de julio de 2023, mientras que Vox se quedó en el 4,7%.