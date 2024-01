La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía critican el último trasvase

25/05/2022 Trasvase POLITICA CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA TOLEDO SOLISS

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha criticado el último trasvase y ha añadido que es "imposible" atraer inversión con la "incertidumbre constante" sobre el agua. "Cualquier subida es ficticia de cara a cuando se necesite realmente el agua, en primavera y verano", señalan en nota de prensa, en la que añaden que a pesar de las tímidas crecidas propiciadas por las últimas lluvias hay que ser cautelosos a sabiendas de que esa agua podría derivarse al Segura. Según el presidente de la Asociación, Borja Castro, "es imposible" crear un clima de seguridad que atraiga empresas y empleo a la zona "si no contamos con una lámina estable de agua que asegure una rentabilidad a la inversión". A ello ha añadido que apenas quedan dos semanas para que se cumpla el plazo y se deban modificar las reglas de explotación para, en teoría, adecuar los envíos a las necesidades del Tajo y no a las exigencias de los regantes del Segura. "Pero, de momento, la única certeza es un nuevo envío de 20 hectónmetros. No entendemos la decisión y las explicaciones nos parecen contraproducentes, los principios de prevención y precaución sólo se aplican para los intereses de la agroindustria, no para los de la cuenca cedente", aduce Castro.