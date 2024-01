Iglesias afirma que Robles debería de haber dimitido por el espionaje con Pegasus

26/01/2024 El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, en la Comisión de investigación sobre el espionaje con Pegasus en el Parlament POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, debería de haber dimitido por el caso de espionaje con el software Pegasus. "No fue capaz de impedir que le instalaran Pegasus a ella y al propio presidente del Gobierno", ha asegurado Iglesias este viernes en una comparecencia telemática en la Comisión de investigación sobre el espionaje a políticos independentistas con los programas Pegasus y Candiru en el Parlament. El exvicepresidente del Gobierno también ha sostenido que no tuvo conocimiento de que se hubiera producido espionaje: "No lo he tenido ni siquiera en el marco de mi participación en la Comisión de Seguridad Nacional. Puedo decir que jamás tuve conocimiento de que se estuviera espiando a nadie". (HABRÁ AMPLIACIÓN)