Gobierno valenciano cree que impuesto a grandes herencias de Sumar es un "atentado contra el autogobierno de las CCAA"

La Conselleria de Hacienda ha mostrado este viernes su "oposición frontal" al tributo a las grandes herencias que ha propuesto Sumar para evitar el "'dumping' fiscal" que el partido que dirige Yolanda Díaz considera que producen las bonificaciones de las autonomías del PP al impuesto sobre el patrimonio. El gobierno valenciano ha criticado, en declaraciones remitidas a los medios, que "querer armonizar los impuestos es un atentado contra la autonomía y el autogobierno de las comunidades autónomas", al tiempo que ha advertido de que "entraría en colisión con la Constitución y con leyes orgánicas". El Consell ha criticado que se justifique esta medida en la "necesidad de avanzar en armonización fiscal" porque considera que es un "eufemismo de lo que realmente quiere el Gobierno", "mantener impuestos altos". En ese sentido, la Conselleria ha manifestado que "espera" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "ha llegado a vincular la reforma de la financiación autonómica a la armonización fiscal", no "someta a las CCAA a este chantaje". "Sería una contradicción con los principios del federalismo que tanto ha defendido el PSOE", ha apostillado. Para el departamento que dirige Ruth Merino, "plantear un impuesto estatal como una penalización a las CCAA que bajen impuestos es una ocurrencia porque el sistema autonómico actual ya penaliza a las comunidades que bajan impuestos". "Todas las autonomías aportan a un fondo común del que luego se reparte, y esa aportación tiene en cuenta una recaudación normativa. Es decir, se paga lo mismo aunque recaudes menos", ha expuesto. Por lo tanto, el Consell ha indicado que no puede "tolerar esa interferencia" y ha subrayado que "la única armonización en la que deben centrarse los socios del Gobierno es la de establecer una financiación justa y equitativa para todos. La Conselleria de Hacienda ha remarcado que las bonificaciones del impuesto de sucesiones aprobadas en la Comunitat Valenciana "acaban con una injusticia, ya que en la práctica evitará que se pague dos veces por un mismo bien". "Estamos eliminando una inmoralidad que afectaba a personas y familias de clase media que debían renunciar en algunos casos a la herencia por no poder pagar el impuesto, o se endeudaban para poder pagarlo. No estamos bajando los impuestos a los ricos. Esta medida beneficiará cada año a cerca de 20.000 ciudadanos de la Comunitat Valenciana", ha defendido. Así, el gobierno valenciano ha remarcado que su objetivo es que "la Comunitat Valenciana deje de ser una de las tres comunidades autónomas menos competitivas fiscalmente de España para pasar a ser una de las más atractivas fiscalmente".