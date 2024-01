El PP pide que la Comisión General de las CCAA realice un informe sobre el "contenido autonómico" de la Ley de Amnistía

16/01/2024 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado, a 16 de enero de 2024, en Madrid (España). El Congreso debate hoy la toma en consideración de la Proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, presentada por el PP y por el PSOE, y que pretende sustituir el término "disminuido" por "personas con discapacidad". El pleno se celebra en el Senado tras las obras en el hemiciclo del Congreso. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

El Grupo Popular del Senado ha pedido este jueves en la Cámara Alta, donde cuenta con mayoría absoluta, que la Comisión General de las Comunidades Autónomas realice un informe acerca del "contenido autonómico" de la proposición de Ley de Amnistía, según consta en la iniciativa registrada a la que ha tenido acceso Europa Press. Según los 'populares', la proposición de Ley de Amnistía "posee un contenido autonómico y unas implicaciones que resultan evidentes por el intenso impacto que su aprobación supondría para la estabilidad, la igualdad y la integridad" del Estado autonómico. La petición de este informe a la Comisión General de las Comunidades Autónomas se produce el mismo día que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado que el Ministerio Público informe sobre la amnistía como le reclama el Senado. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha exigido al fiscal general que "no bloquee" ese informe que la Cámara Alta pide al Consejo Fiscal, ha confirmado que su partido buscará que la tramitación en el Senado de esta norma sea "con todas las garantías y no se obvie ninguna de las posibilidades de participación", apuntando a que pedirán también que comparezcan expertos, juristas y asociaciones. UNA SOLICITUD FIRMADA POR 25 SENADORES DEL PP Por lo pronto, este jueves el PP ha presentado un escrito de solicitud en el Senado --firmado por 25 senadores del partido, encabezados por su portavoz, Alicia García-- para que la Comisión General de las Comunidades Autónomas realice un informe acerca del contenido autonómico de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía. El PP justifica esta solicitud en los artículos 56 bis 3 y 56 b) del Reglamento del Senado que atribuye a la Comisión General de las Comunidades Autónomas la "función de informar acerca del contenido autonómico de cualquier iniciativa que haya de ser tramitada en la Cámara y establece el plazo en el que dicho informe debe emitirse cuando se trate de proyectos o proposiciones de ley". En la exposición de motivos, el Grupo Popular alega que la ley que han pactado el PSOE y sus socios "posee un contenido autonómico y unas implicaciones que resultan evidentes por el intenso impacto que su aprobación supondría para la estabilidad y la integridad de nuestro Estado autonómico". EVALUACIÓN SOBRE EL "INTERÉS GENERAL" O GESTIÓN INDEBIDA DE FONDOS Por tanto, el PP dice que "se considera necesario que el Senado, como Cámara de representación territorial, proceda a una evaluación que los efectos" de esta proposición de Ley Orgánica sobre cuestiones como "el principio de lealtad constitucional" que, según señala, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional "obliga tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas"; o sobre el "interés general, especialmente en el aspecto concreto de la integridad del Estado y su sistema de organización territorial". De la misma manera defiende que el Senado se pronuncie sobre los efectos de esta norma relativos a "los principios y las normas constitucionales que sustentan el Estado de las Autonomías o a los que éste se encuentra asociado" (como solidaridad, cooperación territorial, interdicción de privilegios económicos o sociales entre comunidades, igualdad de derechos y obligaciones, etc). También pide que emita su valoración sobre "el compromiso del Estado, de acuerdo con la normativa nacional y europea, con la exigencia de responsabilidades penales y contables por la gestión indebida de fondos públicos, que afecta a todas las Administraciones públicas, incluidas las autonómicas". UNA LEY QUE AFECTA A LA "VIGENCIA" DEL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO El Grupo Popular argumenta en la iniciativa, que "sin perjuicio de las abundantes dudas existentes sobre la constitucionalidad de la figura jurídica de la amnistía y, más aún, de esta proyectada amnistía en particular", la proposición de Ley que aún se tramita en el Congreso "afecta directamente, entre otras cuestiones esenciales, a la vigencia de nuestro modelo de Estado autonómico". Además, recalca que "el común denominador de todos los delitos o conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable a los que se pretende conceder un privilegio de impunidad", no es otro que su relación, de un modo u otro, con el llamado 'proceso independentista' de Cataluña, caracterizado por "la explícita, persistente y determinada voluntad de las instituciones superiores de la Generalitat y muy destacadamente de su Presidencia y Gobierno, con el apoyo de la mayoría de la cámara autonómica, de situarse al margen de la Constitución". En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP subraya que el Reglamento del Senado atribuye a la Comisión General de las Comunidades Autónomas la función de informar acerca del contenido autonómico de cualquier iniciativa que haya de ser tramitada en la Cámara y establece el plazo en el que dicho informe debe emitirse cuando se trate de proyectos o proposiciones de ley. Por todo ello, los 25 senadores firmantes, miembros de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, solicitan la convocatoria de la misma para informar acerca del "contenido autonómico" de la ley de amnistía.