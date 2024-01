CNMC hará informes sobre los códigos deontológicos regulados por colegios profesionales

Madrid, 26 ene (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) elaborará informes preceptivos y no vinculantes de las propuestas sobre los códigos deontológicos de los colegios profesionales, los cuales se regirán por el principio de “cumplir o explicar”, ha comunicado este organismo.

El regulador interviene en esta materia ante la consideración por parte de la Comisión Europea de que la modificación que se ha hecho en la trasposición de la normativa sobre el test de proporcionalidad de los códigos deontológicos de los colegios profesionales "no garantiza" la objetividad y la independencia de las evaluaciones.

La CNMC, que califica como positiva la reforma, opina no obstante que los colegios no deberían ser considerados como autoridades competentes para la regulación, ya que, insiste, "no pueden elaborar ni aprobar" la regulación propia de la profesión a la que representan.

Considera, asimismo, que la reforma debería abarcar también a los códigos deontológicos ya aprobados y no solo a las nuevas propuestas de modificación de los mismos.

Competencia ha emitido este informe a solicitud del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y en él advierte de que será necesario dotar a su institución de los recursos necesarios para atender estas nuevas funciones.

Los códigos deontológicos recopilan las normas, valores, criterios y reglas aprobadas por los distintos colegios profesionales para ejercer una determinada profesión, los cuales deben ser respetados y aplicados por el profesional. EFECOM

at/sgb