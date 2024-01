Bustinduy ve el último auto de García-Castellón como un nuevo episodio del "sainete político-jurídico" sobre la amnistía

19/12/2023 (I-D) La ministra de Sanidad, Mónica García y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante un pleno en el Senado, a 19 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Gobierno de coalición PSOE-Sumar se enfrentan a las preguntas del Senado en la sesión de Control al Gobierno. El pleno, que tiene la mayoría del Partido Popular, ha debatido la Ley de Amnistía y la moción de censura en Pamplona, que se ha dado después de que el PSOE pactara con EH Bildu contra Carmen Ibarrola (UPN). POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ve el último auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, en el que aprecia violación de Derechos Humanos en las lesiones que sufrieron los policías en los altercados provocados por el 'Tsunami Democràtic' tras la sentencia del 'procés', como un nuevo episodio del "sainete político-jurídico" que, a su juicio, se ha montado en torno a la amnistía y que habría que superar cuanto antes. En declaraciones en el Congreso, Bustinduy se ha lamentado de que la actualidad española esté instalada en un "espectáculo cotidiano" en el que parece que cada día es obligatorio "un titular" sobre la amnistía, pese a que, ha recalcado, la tramitación de esa ley "no deja de ser un procedimiento plenamente democrático", que, a su juicio, "va a traer a este país una fase de normalidad y de confianza en su futuro". "Espero que podamos superar esta fase en la que parece que cada día tiene que haber un episodio de este sainete político-jurídico y que podamos centrarnos en lo que de verdad importa, que es en la agenda social de este gobierno y, en una democracia más justa", ha reclamado. De su lado la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que considera para un país que "ha vivido el terrorismo en sus venas" es "complicado" relacionar ese fenómeno con el 'procés', si bien ha indicado que no es jurista y ha rehusado ahondar en disquisiciones judiciales. YA NO SON TIEMPOS DE POLICÍAS PATRIÓTICAS En declaraciones a los medios antes de comparecer ante sus respectivas comisiones parlamentarias, los dos ministros de Sumar han coincidido en reclamar que se investiguen "hasta las últimas consecuencias" y con total "transparencia" las escuchas realizadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el programa 'Pegasus' al ahora presidente catalán, Pere Aragonès, durante el 'procés' al considerar que dirigía los Comités de Defensa de la República (CDR). Para Bustinduy, las noticias sobre el espionaje a políticos como Aragonès "son de una gravedad enorme". "Creo que hay que investigar esto hasta las últimas consecuencias porque la democracia depende de que se garanticen los derechos fundamentales", ha dicho, incidiendo en que "la única forma de reafirmar la fortaleza de la democracia española es que, quienes sean responsables de decisiones como esta, rindan cuentas por ello" De su lado, Mónica García ha reclamado que se arroje "toda la transparencia" sobre esta cuestión y que "se vaya la mano de la Justicia para llegar hasta el final". Y es que, según ha recalcado, ya no estamos en tiempos del PP, su "'operación Kitchen' o sus "policías patrióticas".