Bolaños descarta introducir cambios de última hora en la Ley de Amnistía, tras el auto de García Castellón

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descartado este viernes que se vayan a introducir cambios de última hora en el texto de la Ley de Amnistía al señalar que el PSOE vota las enmiendas que aprueban y pactan ellos. Al ser interrogado sobre si el texto ya está cerrado ha afirmado que el próximo martes se votan las enmiendas que todavía están vivas "y ahí se comprueba si alguna de esas enmiendas vivas se vota por mayoría y por tanto se incorpora". Sin embargo a continuación ha apuntado: "El Partido Socialista está votando las enmiendas que aprueba y que pacta el Partido Socialista". De este modo el ministro cierra la puerta, ya que las enmiendas que quedan vivas fueron presentadas en solitario por Junts y no fueron pactadas con el PSOE. Otras sin embargo, fueron acordadas por estas dos formaciones, además de otros socios de investidura y ya se han incorporado a la redacción. En este momento del procedimiento solo se pueden añadir nuevas modificaciones que no se hayan registrado hasta ahora si es por la unanimidad de toda la Cámara, incluidos PP y Vox, por lo que resulta muy improbable. Finalmente Bolaños ha vuelto a decir que la considera una ley impecable, sólida desde el punto de vista técnico y además "conforme a la Constitución". Bolaños ha hecho estas declaraciones al ser cuestionado por posibles cambios en el texto de la amnistía, tras el auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que podría dejar fuera de la ley de amnistía a los implicados por terrorismo en la causa de Tsunami. "Todas las decisiones, todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden ser recurridas para revisar su legalidad. Eso es el funcionamiento normal de un Estado de Derecho como España y desde luego yo confío en un comportamiento ejemplar de todas las instituciones del Estado", ha señalado indicando que corresponde al poder legislativo "votado por los ciudadanos" elaborar las leyes y al judicial aplicarlas. CARLES PUIGDEMONT Sobre si ve alguna posibilidad de que finalmente el expresidente catalán Carles Puigdemont se quede fuera de la amnistía, Bolaños dice que eso no corresponde valorarlo al Gobierno. "Es una cuestión futura, una vez que la ley esté en vigor", ha indicado. Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios a su llegada a una reunión informal de ministros de Justicia en la Unión Europea. A continuación ha insistido en que la aplicación de la Ley de Amnistía corresponde a los jueces y en que confía "sin duda, en un comportamiento ejemplar de todas las instituciones del Estado", ha reiterado.