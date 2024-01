Aznar apoyará a Feijóo y presidentes del PP en la protesta contra la amnistía del domingo en Madrid

12/11/2023 (I-D) El expresidente del Gobierno José María Aznar; la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, durante una manifestación contra la amnistía, en la Puerta del Sol, a 12 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El PP ha convocado una concentración hoy en la Puerta del Sol tras el pacto entre el PSOE y Junts que ha tenido lugar en Bruselas para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez. El pacto incluye una posible ley de amnistía. Esta es una de las muchas concentraciones que el Partido Popular ha convocado por toda España en protesta por el acuerdo de investidura. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

El expresidente del Gobierno José María Aznar se sumará este domingo a la protesta contra la amnistía y en defensa de la iguadal de los españoles que ha convocado el PP en la Plaza de España de Madrid, según han informado a Europa Press fuentes próximas al también presidente de FAES. Esta es la cuarta vez que el PP convoca una movilización contra los pactos de Gobierno contra los independentistas y contra la Ley de Amnistía, que se votará el próximo martes en el Congreso de los Diputados. Al acto está previsto que asistan el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos del PP. El expresidente del Gobierno, que en los últimos meses se ha mostrado también muy crítico con las negociaciones entre el PSOE y los independentistas catalanes, ha asistido a dos de estos actos. Precisamente, en la primera de ellas, la celebrada el pasado 24 de septiembre, Aznar apeló a los españoles a "alzar la voz" frente a la amnistía. "Quiero apelar a todos los ciudadanos a que no se callen y no vean que el silencio es una opción responsable, sean cuáles sean sus ideas, les pido que dejen oír su voz y reivindiquen sus derechos y los españoles sigamos unidos en una nación de ciudadanos libres e iguales", proclamó. "La amnistía es olvido y nosotros queremos recordar. Queremos recordar a todos los que trabajaron para que España tuviera un marco de convivencia pacífica", sostuvo, esgrimiendo que España "no puede ser humillada de esta manera".