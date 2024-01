Artur Mas ve "absolutamente escandaloso" que el CNI espiase a Aragonès con 'Pegasus'

30/05/2023 El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, atiende a los medios a su salida de la capilla ardiente del peluquero Lluís Llongueras, en el tanatorio Sant Gervasi, a 30 de mayo de 2023 en Barcelona, Catalunya (España). El peluquero catalán Lluís Llongueras ha muerto a los 87 años. Llongueras (Esparreguera, 1936) se estableció con negocio propio en 1958 en Barcelona, desde donde se extendió a diversas ciudades del mundo cinco años después, difundiendo fotografías de sus creaciones a través de las principales revistas de moda del mundo. En la actualidad, Llongueras formaba parte del Grupo Provallience, líder en Europa y España, el cual cuenta con más de 3.300 salones a nivel mundial, repartidos por más de 31 países. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha señalado que es "absolutamente escandaloso" que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espiase al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cuando era vicepresidente del Govern, al creer que era quien dirigía a los Comités de Defensa de la República (CDR). "Es un atentado directo contra derechos fundamentales de las personas. Esto no es sólo un escándalo público. Aquí existe una lesión de derechos, y no de cualquier derecho", ha aseverado en una entrevista de este viernes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press. En esta línea, al preguntársele por las relaciones entre el independentismo y el PSOE, ha avisado que fiarse de los socialistas "sería un error, porque no es un tema del PSOE o del PP o de quién sea, es un tema de lo que significa un estado como el español". También ha afirmado que alberga una cierta esperanza de que, a su juicio, ante tantas evidencias, "se investigue todo esto y que se intenten depurar las responsabilidades que existen". Al preguntársele por la 'Operación Cataluña', Mas ha dicho que tiene una querella "redactada desde hace tiempo", si bien esperará a las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, que forman parte de los acuerdos suscritos entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes.