Abascal atribuye las críticas a la cúpula de Vox a "dos o tres anónimos que quieren hacer daño" y niega "corrientes"

30/08/2021 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en una rueda de prensa del Comité de Acción Política de Vox, en su sede nacional, a 30 de agosto de 2021, en Madrid, (España). Durante la rueda de prensa, Abascal ha hablado, entre otros temas, sobre la gestión del Gobierno en la operación de evacuación de personas de Afganistán. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha achacado este viernes las críticas a la Ejecutiva que vienen produciéndose con antelación a la Asamblea General Extraordinaria en la que revalidará su liderazgo a "dos o tres anónimos que quieren hacer daño" a la formación, al tiempo que ha negado desunión y "corrientes" ideológicas en el seno del partido. Abascal, que será reelegido presidente de Vox sin oposición este sábado, decidió adelantar el congreso interno de marzo a finales de enero para encarar este 2024 electoral con las modificaciones en la Ejecutiva ya acometidas. En la práctica, el adelanto de la fecha ha hecho casi imposible a cualquier afiliado que quisiera disputarle la Presidencia de Vox recabar los avales necesarios, más de 3.600. Desde que el presidente de Vox anunció el cambio de fecha, han salido a la luz manifiestos con críticas al funcionamiento interno del partido y que piden una refundación, pero que no tienen firma. La dirección del partido ha rebajado los textos a habladurías y ha negado críticas, recomendando "no buscar tres pies al gato" al adelanto del congreso interno. En una entrevista concedida a Cope, recogida por Europa Press, Abascal ha declarado no sentirse "preocupado" por estas críticas y la situación le produce "risa y algo de indignación" porque los medios se hayan hecho eco de textos anónimos con críticas a la dirección. El líder de Vox ha puesto el foco en que ningún otro afiliado ha dado el paso de presentarse como candidato a presidente, por lo que esos anónimos "serán dos o tres personas que quieren hacer daño". Del mismo modo, ha hecho hincapié en que no existen "corrientes" dentro de la formación, en la que sí hay unidad. "¿Cuándo ha habido debate en Vox sobre los planteamientos?", se ha preguntado. Por todo ello, ha dicho sentirse "absolutamente respaldado" en Vox.