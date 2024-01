1-0. Sergio León debuta y mete al Eibar en ascenso directo

Eibar (Gipuzkoa),26 ene (EFE).- El Eibar suma los tres partidos de la segunda vuelta con sendas victorias, aunque este viernes ha tenido que sufrir más que nunca para lograrla, pero gracias a su fichaje de hace dos días, el de Sergio León, autor del único tanto, que llegó y debutó sin apenas entrenar con sus compañeros, los armeros dormirán hoy en puestos de ascenso directo.

En el partido asustó primero el Mirandés en el minuto 6 con una buena jugada de Carlos Martín que acabó con un disparo que tuvo que detener Luca y que iba con bastante peligro. La réplica del Eibar fue inmediata con una jugada que culminó con un disparo dentro del área de Mario Soriano que detuvo bien Ramón,

Primeros minutos con un intercambio de jugadas y de golpes entre dos equipos que no especulaban. Mario Soriano, el más incisivo en estos primeros compases dio poco después un pase fuera de la frontal a Vencedor que acabó con un disparo flojo del vizcaíno, que detuvo sin peligro Ramón.

El nuevo intento, en este caso para el Mirandés, fue de Gabri en el 18 con un tiro muy elevado desde lejos. El Eibar trató de contraatacar y lo hizo a balón parado con una falta de Aketxe que obligó a una estirada de Ramón cuando el balón ya se colaba. Pocos minutos después Stoichkov no acertó con un cabezazo que se fue alto.

Seguía el toma y daca y en el minuto 25 Carlos lo intentó tras una jugada del Mirandés, con un disparo flojo que atajó sin apuros Luca.

Otra del Mirandés corrió a cargo de Rubén Sánchez con un cabezazo que no fue adentro por poco. El equipo visitante no se arredraba, pero el Eibar no quería quedarse atrás. En el minuto 35 Stoichkov cabeceó ligeramente alto, pero con intención, el balón en una nueva oportunidad armera.

Al filo del descanso Carlos estuvo a punto de adelantar al Mirandés con un disparo lateral que Luca detuvo con dificultades. A pesar de estas numerosas ocasiones el partido llegó al descanso con empate a cero.

La segunda parte empezó con intensidad para el Eibar, con una excelente ocasión por medio de un disparo lejano de Ríos Reina que se fue rozando el poste derecho.

Matheus intentó repetir la jugada en el minuto 52 con un disparo desde lejos que salió excesivamente cruzado.

Pero los burgaleses no se resignaban. En el minuto 53 un jugadón de Carlos Martín le permitió entrar hasta un metro de la portería armera, pero Luca se lució y detuvo su disparo en la ocasión más clara del partido

La réplica del conjunto local culminó con otra parada de Ramón en respuesta a un potente y lejano tiro de Mario Soriano.

Luego fue Stoichkov quien en el minuto 68 y tras un excelente control engatilló un disparo, que obligó a lucirse a Ramón con un nuevo paradón.

Cuando el partido estaba más atascado Joseba Etxeberria dio entrada a Sergio León, quien en el segundo balón que tocaba sobre el terreno recibió el esférico en una inmejorable posición en el centro del área y tras un magnífico control de gran calidad fusiló a placer a Ramón y adelantó de esta manera al Eibar. El delantero cordobés incluso estuvo a punto de sentenciar con un disparo que sacó in extremis con la mano Ramón. Excelente debut del delantero procedente del Elche, que ha dado tres puntos de oro al Eibar.

- Ficha técnica:

1. Eibar: Luca, Tejero, Berrocal, Arbilla, Ríos Reina (Cristian, m. 65), Vencedor (Konrad, m. 82), Matheus, Aketxe (Corpas, m. 65), Mario Soriano, Stoichkov (Yriarte, m 82) y Bautista (Sergio Léon, m. 75).

0. Mirandés: Ramón, Rubén, Pablo Ramón, Barcia, Gómez, Tachi (Tomeo, m. 61), Lachuer (Kebe, m.72), Ilyas Chaira (Durdov, m, 82), Álvaro Sanz, Gabri Martínez y Carlos.

Arbitraje: El colegiado Salvador Lax del Comité Murciano. Amonestó en el minuto 37 a Matheus, que se perderá el próximo partido por acumulación de tarjetas. En el 90 amonestó a Gabri y en el 93 a Gómez

Gol: 1-0 m. 77. Sergio León.

Incidencias: Noche fría en Ipurua, con unos ocho grados al comienzo, sin lluvia, aunque con mucha niebla. Hubo una amplia presencia de aficionados del Mirandés, cerca de 300 se desplazaron, aprovechando la cercanía, hasta el campo eibarrés para ver en directo el encuentro. En total se dieron cita en Ipurua 5.698 espectadores. Se guardó un minuto de silencio antes del encuentro en memoria de los tres aficionados del Sevilla fallecidos en un accidente de tráfico. EFE

