Tellado (PP) acepta las disculpas de María Jesús Montero: "Es bueno que los políticos nos respetemos mutuamente"

03/01/2024 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 3 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante la rueda de prensa, ha presentado la enmienda a la totalidad, con texto alternativo del PP a la ley de amnistía. Esta enmienda está prevista que sea registrada por el Partido Popular hoy en el Congreso de los Diputados y se debatirá y votará en el Senado, debido a las obras que se están realizando en el hemiciclo del Congreso. La enmienda contempla la disolución de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia de una parte del territorio nacional. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha aceptado este miércoles las disculpas de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por referirse a su calvicie y ha insistido en que los políticos deben respetarse "mutuamente". La también vicesecretaria general del PSOE ha señalado que no lo hizo con intención de ofender, humillar o malestar. "Pero si no ha sido así, por supuesto que me disculpo si se sintió ofendido", ha zanjado la ministra. Fue el pasado sábado, al intervenir en la convención política que el PSOE celebró en A Coruña, cuando Montero aludió a la calvicie de Tellado, quien a través de redes sociales le replicó preguntándose qué pasaría si él comentara el peinado de una socialista. "Este hombre que habéis mandado para Madrid, el de las gafas. Bueno, los dos tienen gafas, el que tiene menos pelo", expresó la vicepresidenta primera y 'número dos' del PSOE para referirse a Tellado y diferenciarlo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "PELILLOS A LA MAR" En declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, Tellado ha asegurado que en las palabras de Montero "había un tono despectivo claro", pero, pese a ello, ha aceptado las disculpas. "A quien pide disculpas yo se las acepto. ¿Y qué le puedo decir? Pues que pelillos a la mar", ha bromeado el dirigente 'popular'. Así, Tellado ha señalado "es bueno" que los rivales políticos se respeten "mutuamente". "Yo crítico enormemente a Sánchez y a su Gobierno. Pero, desde luego, no le voy a faltar al respeto nunca a nadie", ha defendido.