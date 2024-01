Por Andalucía subraya sus "serias dudas" sobre la subvención de 275.000 euros de la Junta a la fundación Destino Rocío

20/12/2023 La portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en una foto de archivo. POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha remarcado este jueves las "serias dudas" de su coalición en torno a la subvención de 275.000 euros que la Junta incluyó en sus Presupuestos de 2023 para gastos de funcionamiento de la Fundación Destino Rocío que preside el cantante José Manuel Soto, vinculada a su proyecto sobre senderos del Rocío que se asemeja al Camino de Santiago. En una atención a medios en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto se ha pronunciado así después de que el Consejo de Gobierno tomase conocimiento en su reunión del pasado martes del impulso y la creación del proyecto de carácter público 'Senderos del Rocío', con el que la Junta "asume la gestión" de la iniciativa impulsada por la referida fundación Destino Rocío, a la que la administración andaluza concedió una subvención de 275.000 euros en el ejercicio presupuestario de 2023 que aún está pendiente de justificar dentro del plazo previsto para ello. La portavoz de Por Andalucía ha subrayado que su grupo ha sido "muy crítico con la adjudicación" de dicha subvención para "gastos de funcionamiento de una fundación que no funcionaba para nada, que no hacía nada y a la que se decidió nominalmente, con total arbitrariedad y con carácter graciable", conceder "275.000 euros de dinero público". Inmaculada Nieto ha sostenido que, de lo dicho el pasado martes por el consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, a propósito del impulso del proyecto 'Senderos del Rocío' que incluirá la creación de un comisionado que se valdrá "de la colaboración público-privada", anticipa "que reeditaremos, parece ser, otra vez una subvención que no tiene ningún sentido, depositada en una entidad que no funciona" y "de la que tenemos serias dudas que pueda acreditar en qué ha invertido el dinero que ya ha recibido de todos los contribuyentes". "Nos parece un escándalo y otra prueba más del altísimo grado de tolerancia que tiene el Gobierno de Moreno Bonilla y el Partido Popular hacia la corrupción y hacia el desapego al interés general", y a volver "a la sobriedad en la aplicación del gasto público y de las decisiones que se adoptan", ha concluido sentenciando Inmaculada Nieto.