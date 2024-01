PNV cree una "prevaricación de tomo y lomo" que García-Castellón califique de terrorismo lo ocurrido en el procés

14/09/2023 El presidente del EBB de EAJ-PNV, Andoni Ortuzar, a su llegada al último pleno de Política General de la Legislatura del Gobierno vasco, en el Parlamento vasco, a 14 de septiembre de 2023, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El Lehendakari ha defendido en el último Pleno de Política General que el autogobierno es la "clave de bóveda" del presente y futuro de Euskadi y cree que los "progresos" que se produjeron en la ponencia de autogobierno durante la legislatura anterior "sustentarán los consensos futuros". POLITICA Iñaki Berasaluce - Europa Press

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree una "vergüenza", una "prevaricación de tomo y lomo" y la "mejor demostración de la politización de la Justicia", que haya jueces que califiquen de "terrorismo" lo que pasó en Cataluña durante el procés. De esta forma, se ha referido al hecho de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acuse al expresident Carles Puigdemont de un delito de terrorismo no amnistiable, y considere que hubo "ánimo homicida" por parte e 'Tsunami Democràtic' --en cuya cúspide sitúa al líder de Junts-- en los ataques a policías. "Acabo de leer que ahora un juez ha determinado que la causa del tsunami podía tener una finalidad para matar policías. Lo bueno de aquel asunto es que lo vimos por televisión lo que fue, y se puede calificar de muchísimas maneras, pero creo que de terrorismo no", ha aseverado. Por ello, ha dicho, en declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press que es "una prevaricación de todo y lomo" que una magistrado califique estos hechos de terrorismo, porque supone "una utilización de sus prerrogativas del cargo para retorcer la Ley". "Me parece una vergüenza, y alguien tendría que decir que esto no vale, porque lo que están intentando es cargarse lo que dice la principal institución del Estado, que es el Congreso de los Diputados", ha denunciado. En este sentido, ha advertido que "no va a aplacarse" la presión del PP y de algunos jueces o segmentos judiciales. "Está claro que el Partido Popular ha decidido que la alternativa es el palo. Detrás del PP hay muchas cosas y todas esas cosas mediáticas parainstitucionales, etcétera, van a estar alineadas en esa estrategia", ha aseverado. Por ello, ha aconsejado al Gobierno actuar con "un poquito de inteligencia y generosidad". "Debe cerrar filas con sus socios para ponerle las cosas más difíciles a ese bloque de la derecha que viene a hacer tambalear al Gobierno. Ahí hay un margen de trabajo y un margen de mejora para las relaciones con los socios que el Gobierno tiene que asumir como una tarea", ha resaltado. Tras apuntar que el presidente del Gobierno está esperando "la prueba del 9, que son los presupuestos, que si aprueban, tiene dos años de legislatura prácticamente garantizados", ha subrayado que, si las Cuentas "no se aprueban o tiene muchos vaivenes, Sánchez, conociéndole, va a empezar a mirar de un lado a otro, y no olvidemos el 29 de mayo ya se pueden volver a convocar elecciones para el Estado español". "Todo es posible, pero yo creo que va a tener presupuestos", ha agregado. Preguntado por si Pedro Sánchez "podría estar tentado de irse a Europa si las cosas aquí no le salen bien", el líder jeltzale ha descartado esta posibilidad señalando "Sánchez tiene sobre sí una responsabilidad muy potente, que es la de su propio partido". "Él ha hecho, para lo bueno y para lo malo, un partido a su medida. Entonces, sin él, las cosas serían muy complicadas para el Partido Socialista en una primera etapa. Yo creo que su salida tiene que ser más ordenada y seguramente más a medio plazo que al cortísimo plazo", ha concluido.