Ortuzar (PNV) avisa a Sánchez que, si en marzo no están las tres transferencias pactadas, va a "sudar tinta china"

10/11/2023 El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar (d), firman un acuerdo para la investidura, en el Congreso de los Diputados, a 10 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El PNV ha cerrado un acuerdo con el PSOE para la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, que previsiblemente se celebrará la próxima semana. Los votos a favor del PNV son imprescindibles para que Pedro Sánchez sea investido en primera votación, y en segunda votación sería suficiente con la abstención de los jeltzales para que el presidente del Gobierno en funciones sea reelegido. Algunas cuestiones que contiene el acuerdo son el impulso al euskera y también un avance "en el marco vasco de relaciones laborales".

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido al presidente Pedro Sánchez que, si para marzo no se han traspasado a Euskadi las tres transferencias comprometidas para el primer trimestre de año en el acuerdo de investidura, va a "sudar tinta china". Así de tajante se ha mostrado el líder jeltzale en plena negociación de tres transferencias --ferrocarriles de Cercanías, Homologación y Convalidación de Títulos y Estudios Extranjeros, y Acogida de la Inmigración--, que deben materializarse para el mes de marzo, según el acuerdo de investidura suscrito por Ortuzar y Sánchez el pasado 10 de noviembre. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el líder jeltzale ha dicho que está por ver si el presidente y líder del PSOE "va a sudar la camiseta para cumplir los compromisos que cerró con el PNV". Tras apuntar que están negociando y que ven voluntad en el Gobierno central, ha recordado que hay "tres cuestiones encima de la mesa en lo que se refiere a transferencias", y también se analiza "que se puede hacer" de cara a los presupuestos. "Lo bueno que tiene este acuerdo es que los plazos están tasados, y en marzo tienen que estar esas tres transferencias aquí. Si en marzo no están las tres transferencias, Pedro Sánchez va a sudar tinta china", ha enfatizado, para aseverar que va a ser el PNV el que "le hará sudar tinta", no Junts. En este sentido, preguntado por si el partido de Carles Puigdemont es el que determina las votaciones en el Congreso y saca provecho de ello, Andoni Ortuzar ha manifestado que la formación catalana tiene que hacer las cosas "de tal manera que su gente en Cataluña lo entienda". "Para los demás nos puede parecer más o menos fina la estrategia, pero ellos a quien miran es a su elector y miran a la gente que en Cataluña hace unos años salió a la calle en favor del procés", ha indicado. MÁS GENEROSIDAD Una vez que se apruebe la Ley de Amnistía la semana que viene, Ortuzar considera que Junts debería de ser un socio más de Sánchez. "Yo creo que tiene ganas de serlo, de verdad, y creo también que el Partido Socialista y el Gobierno tienen que ser un poquito más inteligentemente generosos. Me da la sensación de que el Gobierno, como necesita de tantos, nos quiere racanear un poco a todos para que parezca que no nos lo da todo a todos", ha manifestado. En su opinión, el Ejecutivo tiene que hacer al revés y ser "inteligentemente generoso porque los acuerdos en política venden mejor que los rifirrafes". "Si al final tienes que terminar acordando, ¿por qué no hacerlo desde el principio?", se ha preguntado.