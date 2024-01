Montero reprende a Page y cree que sus palabras sobre el PSOE "no se corresponden con la realidad"

12/01/2024 La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), durante su participación en los Encuentros SER, a 12 de enero del 2024 en Sevilla (Andalucía, España). POLITICA María José López - Europa Press

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que no comparte la estrategia del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page "en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia" pues a su juicio ese "no es el camino" y considera que sus declaraciones no se corresponden con la realidad. Montero responde así a las palabras de Page en la víspera, cuando dijo que el PSOE estaba "en el extrarradio de la Constitución" por sus pactos con el independentismo. Incluso, en una conversación con presidentes autonómicos del PP en Fitur llegó a decir que a él están a punto de extraditarle. "Pero no pasa nada, luego te dan la amnistía", añadió. Montero ha respondido este jueves en declaraciones a los medios a la entrada de un desayuno informativo en el que presentaba al candidato del PSOE a la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. "En relación con las palabras de mi compañero (García Page), decir solamente que no comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que ese no es el camino, el camino es ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha", ha indicado. Al ser interrogada sobre si Page sigue teniendo sitio en el PSOE, la 'número dos' del partido reitera que "no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando con las estrategias del Gobierno y del partido". A renglón seguido ha dejado la responsabilidad en manos de Page. "A partir de ahí cada uno tiene que hacer su propia reflexión". Finalmente ha justificado expresar su punto de vista cuando a su juicio se están produciendo afirmaciones "que entendemos no se corresponden con la realidad".