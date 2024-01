Manquillo: “La Premier está un pasito por delante de LaLiga”

Vigo, 25 ene (EFE).- El defensa Javier Manquillo aseguró este jueves, durante su presentación como nuevo futbolista del Celta, que tenía “muchas ganas” de regresar a LaLiga, una competición que ahora mismo ve “un pasito” por detrás de la Premier League, en la que ha defendido las camisetas de Liverpool, Sunderland y Newcastle.

“Diferencias claro que hay, tampoco hay que mentir porque ahora mismo la Premier está un pasito por delante de LaLiga. Pero eso a mí no me importa, tenía muchas ganas de volver a la liga española después de tantos años fuera”, declaró el canterano del Atlético de Madrid, que desde el curso 2017-18 militaba en el Newcastle, en el que coincidió con Rafa Benítez.

El segundo refuerzo invernal del Celta tuvo sus últimos minutos en un partido oficial en mayo de 2023, cuando disputó un minuto en la victoria de las 'urracas' ante el Brighton. Su último partido completo lo jugó el 7 de enero de 2023 ante el Sheffield Wednesday.

“Es verdad que en los últimos años no he tenido mucha continuidad, pero físicamente me encuentro muy bien. Yo estoy listo para jugar, ahora la decisión depende del míster”, indicó el lateral, que firmó un contrato con la entidad gallega hasta junio de 2025.

Reconoció que la presencia de Rafa Benítez en el banquillo de Balaídos ha sido importante en su decisión, pero también valoró que el Celta es un club “histórico” y esta temporada es especial por la celebración de su Centenario.

“No fue una decisión difícil porque cuando me llamaron Marco -Garcés, nuevo director deportivo del Celta- y Rafa -Benítez- me explicaron lo que querían de mí. Obviamente la situación deportiva del equipo no es fácil, pero para eso estamos”, subrayó Manquillo, que se definió como un jugador “polivalente” porque se puede adaptar “a cualquier posición”.

Admitió que la derrota frente a la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey ha sido “un varapalo” para el vestuario del Celta, pero él pidió pasar página y centrarse en conseguir el objetivo de la salvación. EFE

