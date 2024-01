López Miras: "Le hago un flaco favor a García-Page si lo defiendo o si hablo de lo que estuvimos comentando"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que la conversación mantenida este miércoles con su homólogo en Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, fue "privada" y entre personas que, aun separadas por "una gran distancia ideológica", tienen "confianza" y han compartido "muchas conversaciones" en "momentos complicados". "No se puede coger la literalidad de las palabras porque es un contexto muy afable, muy amistoso, y yo por eso creo que le hago un flaco favor a García-Page si lo defiendo o si hablo o incido en lo que estuvimos comentando en esa conversación", ha dicho López Miras en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. En concreto, el máximo dirigente regional se ha referido al encuentro protagonizado este miércoles, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), por él mismo, García-Page, y los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. López Miras no ha querido revelar los asuntos que los cuatro dirigentes abordaron durante la reunión informal, por tratarse de una conversación "particular", aunque sí ha indicado que uno de los temas tratados fue la reforma del sistema de financiación autonómica, "algo que nos preocupa y nos ocupa mucho". Según el jefe del Ejecutivo regional, el actual sistema de financiación autonómica "está creando graves desigualdades en España", y los cuatro presidentes están de acuerdo en que debe ser reformada dados los efectos negativos sobre sus economías. Respecto al resto de la conversación, fue "particular, privada, entre personas que, aunque estamos, sobre todo con Emiliano, a una gran distancia ideológica, hemos compartido mucho tiempo y tenido muchas conversaciones", también "en momentos muy complicados", entre los que ha destacado la pandemia del coronavirus. "Nos conocemos de hace muchos años, tenemos confianza y hablamos de forma distendida", ha manifestado López Miras respecto al presidente castellamanchego. Sobre quién promovió el encuentro, ha indicado que fue "un poco entre todos", con motivo del sistema de financiación autonómica, porque "todos lo estamos pasando mal" con este tema. López Miras Bueno ha indicado que, con esta reunión informal en Fitur, "no creo que le hayamos hecho ningún favor a Emiliano, desde luego". En cualquier caso, ha querido dejar claro que fue "una conversación en un ámbito muy privado, muy particular y entre personas que tienen mucha confianza, que hablan de forma coloquial". Y es que "no se puede coger la literalidad de las palabras porque es un contexto muy afable, muy amistoso", ha comentado el máximo dirigente regional, quien ha declarado, a renglón seguido, que cree que le hace "un flaco favor a García-Page si lo defiendo o si hablo o incido en lo que estuvimos comentando". "CADA DÍA NOS ESTÁ RESTANDO COMPETITIVIDAD" En relación al sistema de financiación autonómica, López Miras ha apuntado que la Región es "la peor financiada de España" y eso "cada día nos está lastrando, nos está restando competitividad", ya que los murcianos cuentan con menos fondos estatales "para su sanidad, su educación y sus políticas sociales que el resto de los españoles". Preguntado si piensa reunirse de nuevo con García-Page, Moreno y Mazón con el objetivo de hacer frente común ante esta cuestión, López Miras ha dicho que desconoce si eso será posible, pero sí ha dado por "seguro" que "al menos una cumbre, un encuentro entre el presidente de la Comunidad Valenciana, el de Andalucía y yo mismo va a tener lugar en cuanto podamos cuadrar las agendas". Respecto a si considera que el Gobierno central prioriza a Cataluña por mantener negociaciones bilaterales con esta comunidad, López Miras ha dicho que esta situación es "un disparate" y, además, es "ilegal". "Nuestro planteamiento es el de sentarnos --todos los representantes de las comunidades autónomas-- y dejar a lado a los partidos", ha dicho el presidente de la Región de Murcia, para insistir, a continuación, en que "lo más importante es el sistema de financiación, no el planteamiento ni del PP, ni del PSOE".