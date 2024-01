López Miras avanza una cumbre de financiación con Mazón y Moreno, a la que espera que se sume finalmente Page

24/01/2024 Reunión de los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Región de Murcia, Fernando López Miras; Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y Andalucía, Juanma Moreno, en Fitur, en Madrid. POLÍTICA JUNTA DE ANDALUCÍA

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha adelantado el compromiso de realizar una jornada de trabajo sobre financiación autonómica junto a sus homólogos de Comunidad Valenciana y Andalucía, Carlos Mazón y Juanma Moreno, respectivamente, después del encuentro de este miércoles en Fitur, y espera que sume también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Así se ha pronunciado López Miras en declaraciones a los periodistas desde Fitur sobre la conversación que mantuvo con estos tres presidentes autonómicos, denominada como 'conjura de Fitur', aunque él ha rebajado a un "encuentro informal de diez minutos". "La voluntad de, al menos, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía es poder hacer esa cumbre para poder abordar esta cuestión que tendrá que ser liderada por el Gobierno de España. Nosotros lo que hacemos es actuar frente a la inacción de Pedro Sánchez", ha señalado. Al respecto, ha apuntado que, si el Gobierno de Pedro Sánchez "liderase" la reforma del sistema de financiación y convocase a las comunidades, los presidentes autonómicos no tendrían "que estar quedando unos con otros y hablando en los pasillos de Fitur". LAS CRÍTICAS A PAGE Sobre las críticas que ha recibido Page por parte de dirigentes de su partido, López Miras ha dicho que no le hace ningún favor si sale a defenderlo públicamente, aunque ha insistido en enmarcar su reunión en una conversación informal. Y es que precisamente Page en esta conversación con estos presidentes autonómicos proclamó que a él estaban a punto de extradirle por sus críticas a los pactos con formaciones independentistas. "Llevamos muchos años o algunos años compartiendo presidencia de comunidades vecinas. Hemos compartido momentos muy complicados como el de la pandemia y, por lo tanto, hay una relación de afecto y también de confianza. Y la conversación fue en ese escenario, fue en ese ambiente. No hay que utilizar la literalidad ni que intentar interpretar la literalidad de las palabras que se dicen en una conversación", ha sostenido López Miras. En cualquier caso, ante las críticas que ha recibido Page de dirigentes socialistas, López Miras ha evitado entrar en estos comentarios y ha señalado que corresponde "arreglarlo entre ellos". "Aquí ni pincho ni corto", ha sentenciado.