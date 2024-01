La Generalitat critica el "intento de retorcer la ley" al relacionar terrorismo e independentismo catalán

22/07/2021 La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, interviene durante un Pleno en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). La sesión de hoy es una continuación de las de ayer y el martes 20. En el pleno de este miércoles el Govern de la Generalitat anunció que recurriría al Institut Català de Finances (ICF) para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas impuso a los 34 exaltos cargos por la acción exterior de la Generalitat realizadas entre los años 2011 y 2017 y hoy la Junta de Govern del ICF ha aprobado cubrirlas. Además, ayer el Parlament aprobó una propuesta de resolución presentada por los partidos independentistas que pide la supresión de los delitos del Código Penal de enaltecimientos del terrorismo e injurias y calumnias a la Corona y a las instituciones del Estado. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha criticado el "intento de retorcer la ley" para atribuir terrorismo al independentismo catalán, en alusión al magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón, por ver delitos de terrorismo en las acciones convocadas por Tsunami Democràtic en la protesta por la sentencia del proceso independentista. "Me parece obsceno que un país como este, en el que hemos padecido el terrorismo, que se intente relacionar el independentismo con el terrorismo. Está fuera de lugar y no tiene sentido", ha afirmado Vilagrà este jueves en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. Sobre la cesión de competencias en inmigración pactada entre PSOE y Junts, la vicepresidenta ha afirmado que no sabe los términos del acuerdo, y ha reclamado separar los debates de inmigración y seguridad: "No se puede vincular inmigración y delincuencia". Ha sostenido que ella "no tenía ninguna duda" de que el candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat volvería a ser Pere Aragonès, después de que el partido lo avalase el pasado fin de semana en un Consell Nacional, pese a que había dudas de si los republicanos apostarían por el presidente del partido, Oriol Junqueras, tras ser amnistiado. Vilagrà también ha indicado que "no hay fecha" para una nueva reunión entre Aragonès y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se vieron por última vez en un encuentro en el Palau de la Generalitat el 21 de diciembre, tras la investidura de Sánchez.