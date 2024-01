Junts avisa que no es ni socio ni aliado del PSOE y que la legislatura dependerá de los avances que se materialicen

08/11/2023 La presidenta de Junts, Laura Borràs, a su llegada al Parlamento Europeo, a 8 de noviembre de 2023, en Bélgica (Bruselas). Los negociadores de Junts y del PSOE siguen sin llegar a un acuerdo sobre la ley de amnistía a primera hora de hoy tras una noche de negociaciones "intensas", lo que complica la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno esta semana. Fuentes de la negociación explican que continúan los trabajos "intensos y discretos" en Bruselas después de una noche en la que tampoco se ha logrado cerrar el acuerdo entre negociadores exconvergentes y socialistas, encabezados por su secretario de Organización y 'número tres', Santos Cerdán. POLITICA Europa Press

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha avisado este jueves que no son "un aliado ni un socio" del PSOE en esta legislatura y que el partido independentista condiciona a que los avances acordados con los socialistas se lleven a cabo. Así ha contestado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, a si apoyarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE), manifestando que el PSOE sabe que no tiene en Junts un apoyo asegurado pese a que le prestaran los votos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La dirigente de Junts ha insistido en condicionar la legislatura a los avances que se materialicen de los compromisos adquiridos con el PSOE: "Esas son las reglas del juego. La legislatura durará lo que dure la palabra de Pedro Sánchez". Sobre la ley de amnistía, Borràs ha asegurado que no van a dejar de trabajar hasta el último momento "para que sea lo más robusta posible". "Hasta el día 30, cuando se produzcan estas votaciones en el Congreso, no vamos a dejar de trabajar para que sea lo más robusta posible ante las medidas y ataques que se están produciendo", ha subrayado. Según Borràs, siempre han abordado la ley de amnistía "como una devolución a la política de lo que nunca debería haber salido de este cauce", y no como un blindaje. REUNIÓN PUIGDEMONT-SÁNCHEZ Al preguntársele sobre la posible reunión entre Sánchez y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha explicado que están trabajando con discreción porque "hay muchos intentos y voluntades para hacer descarrilar" el encuentro. "Sé que en el Estado mucha gente piensa que el enemigo número uno es Puigdemont, pero el enemigo número uno de la democracia española es ese juego sucio de las cloacas del Estado, que no debería permitirse en ningún estado de derecho", ha zanjado.