Isabel Rodríguez defiende "el PSOE de ayer, hoy y mañana" y evita confrontar con Page: "Tiene tarea" en su región

La ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, ha querido dejar claro este jueves su apoyo "al PSOE de ayer, hoy y mañana" y ha evitado confrontar directamente con Emiliano García Page, que ve hoy a su partido "en el extrarradio de la Constitución". "Tiene mucha tarea en Castilla-La Mancha", se ha limitado a decir. Antes de comparecer en la Comisión de Vivienda del Congreso, Isabel Rodríguez ha sido preguntada por las palabras de García Page, habida cuenta de que ella, que fue alcaldesa de Puertollano y diputada por Ciudad Real, es miembro de la federación de Castilla-La Mancha. Según ha dicho, su partido ha estado siempre en la defensa de la Constitución, antes de Pedro Sánchez y ahora: "El PSOE de ayer, de hoy y de mañana es el PSOE de siempre, el PSOE que ha traído democracia a nuestro país, el PSOE que preserva y cuida la Constitución española y que aspira a ampliar sus derechos y los avances", ha proclamado. A su juicio, lo que tienen que denunciar los socialistas es la coalición entre el PP y Vox, que "amenaza" algunos derechos constitucionales, cuestiona la legitimidad del Gobierno e coalición, pone en tela de juicio el papel del Tribunal Constitucional y mantiene "secuestrado" el órgano de gobierno de los jueces. "Son suficientes razones como para que los progresistas tengamos nuestras alertas y nuestras alarmas puestas sobre lo importante que es esa amenaza de la derecha con la ultraderecha", opina. Y ha aprovechado para volver a criticar la llamada 'operación Cataluña' contra el independentismo atribuida al Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, hace casi diez años: "Haber utilizado los medios del Estado para perseguir al adversario político, cuando no, para espiarse entre ellos, y para tapar otro delito como la corrupción, son hechos muy graves que deberían encender todas las alarmas --sostiene--. Y lo que tendría que estar haciendo el que no dirige el Partido Popular, el señor Feijóo, es pedir perdón a todos los españoles, condenar esos hechos y rectificar sus conductas". Y al ser preguntada si el PSOE debería abrir un expediente a García Page por sus críticas, Isabel Rodríguez ha preferido no confrontar abiertamente con su compañero: "El presidente de Castilla-La Mancha tiene mucha tarea en mi región, como nosotros la tenemos ante la defensa del interés general de todos los españoles y las españolas", se ha limitado a decir.