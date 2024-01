Irene Montero (Podemos) se postula como candidata a las europeas desde una izquierda que quiera "ganar para transformar"

25/01/2024 La exministra de Igualdad Irene Montero, en un acto de su campaña en las primarias de Podemos a las elecciones europeas en Sevilla. POLÍTICA ROCÍO RUZ (EUROPA PRESS)

La exministra de Igualdad Irene Montero ha defendido este jueves su candidatura a las primarias que ha organizado Podemos para confeccionar su lista a las elecciones al Parlamento europeo que se celebrarán el próximo 9 de junio con la pretensión de impulsar una izquierda que quiera "ganar para transformar". Así lo ha manifestado Irene Montero en un acto de su campaña en las citadas primarias de Podemos que se ha celebrado este jueves por la tarde en Sevilla, y en el que han precedido a la exministra en el turno de palabra la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada por Granada, Martina Velarde, y dos de los integrantes andaluces de la candidatura de Irene Montero, la activista trans Mar Cambrollé y el jornalero y exdiputado de Unidas Podemos por Jaén Diego Cañamero. Irene Montero ha defendido el nombre de su candidatura --'Ahora más que nunca Podemos'-- y ha subrayado que en los últimos años desde el partido morado han acumulado "muchísima experiencia" y "muchísimo aprendizaje en la política institucional y fuera de ella", al tiempo que han visto "cómo funciona el adversario y cuál es el coste político que nos quiere hacer pagar por ser lo que somos". La dirigente de Podemos ha avisado de que "nuestras razones y nuestra esperanza siguen intactas", y ha defendido que "hemos avanzado mucho" y "España es otra gracias al trabajo que Podemos ha hecho en estos años, pero queda muchísimo por hacer". "Por eso, con estos aprendizajes, con esta experiencia, con todos los errores, con todas las dificultades, con todo el desgaste, pero con las razones y con la esperanza intactas, nosotras queremos volver a ganar", y "ahora más que nunca podemos volver a ganar", ha aseverado Irene Montero, que ha argumentado que las próximas elecciones europeas "son importantes también" porque tanto España como Europa necesitan "una izquierda que crea que se puede ganar, que aspire a ganar para transformar". "España necesita una izquierda que no olvide que se puede" y "que no se conforme", y "eso es Podemos, una izquierda que sabe que se puede ganar y que no se conforma", según ha manifestado la exministra, que ha sostenido que, mientras su partido formó parte del Gobierno de España, "para muchos sectores progresistas" fue "más importante acabar con la fuerza de esta herramienta política que gobernar y transformar para garantizar derechos". Irene Montero también ha defendido que "cuando Podemos gobierna no se pueden vulnerar los derechos humanos", y ha advertido de que "si la izquierda, si los sectores progresistas, hacen lo mismo que la derecha, y apuestan por una Europa que construye muros, que no garantiza vías legales y seguras, que permite que haya miles de personas que en busca de un futuro mejor terminan en el Mediterráneo, que es a día de hoy una gran fosa común, entonces la derecha manda aunque no gobierne", y "no necesitan ganar elecciones porque, aunque las ganen los sectores progresistas, van a hacer lo mismo que ellos". SALE "A POR TODAS" En esa línea, Irene Montero ha proclamado que ella y los miembros de su equipo salen "a por todas en estas primarias y estas elecciones" europeas, "porque sabemos que se juega mucho Europa y también España", y al hilo ha reivindicado "el derecho a soñar con otro mundo posible", así como ha defendido que desde Podemos "hemos demostrado que sí se puede", aunque a cambio tengan que "pagar un coste político importante". La exministra ha dicho también que con su candidatura plantean al país "una propuesta de esperanza, de no conformarse, de no resignarse", porque "sabemos que las cosas pueden cambiar", según ha insistido antes de agregar que "la condición para que las cosas cambien es olvidarse de esa idea de que 'así es la vida' y de que las cosas nunca pueden cambiar". Tras ello, se ha preguntado si, de cara a estas elecciones al Parlamento europeo, la gente "está dispuesta a sumar codo a codo los esfuerzos suficientes para hacer posible que una fuerza" como Podemos "gane para transformar", y tras reivindicar que en dichos comicios "la esperanza tiene que vencer a la resignación", ha concluido manifestando que ella se presenta a estas primarias porque sabe que "se puede hacer algo diferente", que se puede hacer "lo que el PSOE y el PP me dicen que no se puede", según ha aseverado antes de finalizar realizando un llamamiento a la participación de los militantes de Podemos en estas primarias. VELARDE: IRENE, ERES EL CAPITAL POLÍTICO MÁS IMPORTANTE DE LA IZQUIERDA Previamente, la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha calificado en este acto a Irene Montero como "el capital político más importante que tenemos en la izquierda". "Qué puedo decir de Irene", ha afirmado Velarde, momento en que el público asistente al acto a empezado a corear el nombre de la exministra, antes de asegurar que "has dado un paso muy valiente, muy importante", y prometerle que "desde Andalucia nunca vas a caminar sola", al tiempo que se ha mostrado convencida de esa reciprocidad, afirmaciones antes de proclamar se trataba de "la mejor ministra de Igualdad que ha podido tener este país". La también diputada en el Congreso por la provincia de Granada ha defendido la celebración de elecciones primarias para la conformación de la candidatura a las elecciones europeas tras esgrimir que "siempre hemos huido de los dedazos, de las listas pactadas en mesas de camilla, siempre sometidos a la voluntad de la militancia". Velarde, quien ha afirmado que "en Andalucía nos estamos jugando todo", y se ha lamentado de que "a las europeas no se le da la importancia que tiene", se ha preguntado por qué "tras 40 años de adhesión a la UE seguimos siendo la periferia de la periferia, estamos en los ranking de las tasas de paro", para lamentar entonces que "nos hemos convertido en un modelo de explotación sin límites", práctica de la que ha atribuido "está apostando la Junta de Andalucía, haciendo negocio con el agua". "Por eso necesitamos un Podemos fuerte en Europa, Podemos tiene una propuesta fundamental para cambiar nuestra tierra, solo cuando está Podemos se transforma la realidad", ha proclamado Velarde en su intervención.