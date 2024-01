Gobierno Vasco pide que la acogida de migrantes se financie a cuenta del Concierto Económico

05/12/2023 El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA ÁLAVA AUTONOMÍAS GOBIERNO VASCO

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha pedido que la acogida de migrantes se financie según el Concierto Económico, algo que "no ha reconocido el Gobierno de España" y por lo que están trabajando. Así se ha expresado este jueves en una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la cesión de competencias de inmigración comprometida por el Gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña, pactada por el PSOE con Junts. Zupiria ha explicado que es una cuestión diferente a la de la transferencia pendiente de formalizar a Euskadi de acogida de migrantes. "Nosotros en el Estatuto de Autonomía de Gernika no tenemos reconocida ninguna competencia en materia de inmigración porque es una competencia exclusiva del Estado, pero sí tenemos reconocidas competencias exclusivas en materia de vivienda, de educación, de sanidad, de servicios sociales, en promoción de la actividad económica y el empleo, y esos son los ámbitos desde los que el Gobierno y las instituciones vascas abordan y abordarán la integración de aquellas personas que legalmente vengan a vivir entre nosotros", ha manifestado. De facto, ha recordado que ya se está haciendo porque el Gobierno Vasco "se encarga de la enseñanza o de la escolarización de los niños y niñas de familias inmigrantes", pero es una actividad "que no ha reconocido el Gobierno de España y que no se está financiando según el sistema de Concierto Económico", algo en lo que trabaja el Ejecutivo autonómico. "La situación de Cataluña es otra. En su último Estatuto hubo un apartado dedicado a la inmigración, que el Tribunal Constitucional no aceptó. Por lo tanto, esa previsión que tenía el último Estatuto de Autonomía de Cataluña fue invalidada por el TC al considerar que era una competencia exclusiva del Estado, pero la Constitución abre una puerta a que el Estado pueda delegar sus competencias exclusivas a las comunidades autónomas de una determinada manera", ha manifestado. Tal como ha destacado, "eso es lo que están negociando el Gobierno de España y los partidos políticos catalanes, y habrá que ver de cómo se concreta esa delegación". "Eso exige que se haga por Ley, que tendrá que ser aprobada para ese caso concreto en el Parlamento español. Es una vía que también quedaría abierta para nuestra comunidad, pero que de momento no se ha planteado", ha indicado. TRASPASOS PENDIENTES También ha afirmado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu trabaja "con mucha intensidad" para que los tres traspasos que deben materializarse por el Estado en el primer trimestre del año --Cercanías, homologación de títulos universitarios y acogida de inmigrantes-- se ajusten a la especificidad de Euskadi y de sus territorios forales. Sobre la acogida de migrantes, ha recordado que el Gobierno Vasco ya se encarga, por ejemplo, de la "enseñanza o escolarización de niños inmigrantes", una actividad que "no ha reconocido el Ejecutivo de España" y que, según ha apuntado, no se financia según el sistema del Concierto", que es lo que el Gabinete Urkullu pretende. Zupiria ha señalado que algunos traspasos estaban ya comprometidos de la legislatura anterior, que estaban "incumplidos", y ahora han sido reiterados, "en forma de compromiso", en el acuerdo de investidura suscrito con el PNV. "Hay un compromiso, creo que serio, para avanzar en las cuestiones que están comprometidas, y eso querría decir que, antes de las próximas elecciones autonómicas, se deberían cumplir una serie de compromisos que están definidos y tasados", ha destacado. Según ha apuntado, el objetivo y cometido del Gobierno Vasco es "insistir, dialogar, pedir, negociar e intentar lograr acuerdos", y es a lo que se va a dedicar. Sobre las declaraciones realizadas ayer por el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, tras reunirse con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asegurando que las tres transferencias que el Gobierno debe transferir a Euskadi en el primer trimestre de este año "están muy avanzadas y van a concretarse en breve", Bingen Zupiria ha explicado que "se está trabajando con mucha intensidad". "El Departamento de Gobernanza del Gobierno Vasco, asistido por los departamentos que en cada caso son competentes, y los ministerios concernidos del Gobierno español han intercambiado muchísima documentación, hay una negociación muy seria y muy profunda sobre las condiciones en las que se tiene que ampliar nuestro autogobierno en esos ámbitos y sobre su sistema de financiación de acuerdo al concierto económico", ha añadido. Tras subrayar que el Ejecutivo vasco "siempre ha sido exigente en las condiciones de esas transferencias porque se deben de ajustar al modelo específico que tiene la Comunidad Autónoma Vasca y sus territorios forales", ha dicho que "en eso está" ahora mismo.