Gobierno C-LM agradece a Ayuso su defensa de Page y espera que no se entre en una dinámica de "vendettas" personales

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, se ha mostrado "emocionado" con las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en defensa del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, y ha manifestado que espera que la situación política no llegue a "una dinámica en la que expresar cualquier opinión suponga el que haya algún tipo de vendetta de tipo personal". Así se ha manifestado Hernando en el pleno de las Cortes regionales celebrado este jueves, donde ha reaccionado a las palabras de la presidenta madrileña, que ha criticado también este jueves al PSOE por despreciar García-Page, al no seguir la línea del partido, y considera "un completo error" que le enseñen la puerta de salida. "Quiero reconocerle a la presidenta Ayuso el que haya contribuido a que, en lugar de que nos tiremos los trastos a la cabeza, podamos reconocer que, independientemente de la distancia que nos separa en lo partidista, seguimos siendo personas que queremos lo mejor para nuestros vecinos y que tenemos que poder llegar a acuerdos", ha manifestado el consejero. Para Hernando, el hecho de que Ayuso haya "puesto la voz de alarma" de que "no se debe despreciar a un presidente que gana por mayorías absolutas", como es García-Page, "prestigia la política". "No puede ser que no se pueda opinar, que no se pueda acordar, no puede ser que vivamos en una España en la que sea imposible sentarse entre el PP y el PSOE, entre cualquier partido que forma parte de las instituciones. ¿A dónde vamos?", se ha preguntado. Del mismo modo, ha criticado que se vea "como respuesta" a las declaraciones de García-Page "informaciones en digitales de tirada nacional sobre la situación personal o sentimental de las personas que expresan una opinión", algo que, ha afirmado, "está más allá del extrarradio de la moralidad". En todo caso, el consejero castellanomanchego ha pedido "la coherencia que ha tenido el presidente Page" con sus declaraciones, reclamando "coherencia y continuidad en las palabras que planteó el presidente Pedro Sánchez en el año 2019, en las que decía: 'Me preocupa que los CDR asienten el terrorismo en Cataluña y más me preocupa la banalización del concepto terrorismo que hacen algunos políticos'".