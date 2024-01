Gamarra exige al fiscal general que "no vete" el informe sobre la ley de amnistía que el Senado pide al Consejo Fiscal

25/01/2024 La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una sesión plenaria en el Senado, a 25 de enero de 2024, en Madrid (España). La reforma del artículo 49 de la Constitución, referido a las personas con discapacidad, concluye hoy su tramitación en el Senado. Consensuada entre PSOE y PP, esta proposición de ley responde a una demanda del movimiento de la discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Entre otros puntos, el nuevo artículo recoge la sustitución del término 'disminuido' por la expresión 'personas con discapacidad' y una especial atención para los menores y las mujeres con discapacidad. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que "no bloquee" ni "vete" el informe sobre la ley de amnistía que el Senado ha solicitado al Consejo Fiscal. Dicho esto, ha recalcado que, aunque ese informe no sea "vinculante", es "importante" y "relevante" ante una norma "tan contestada" en la sociedad y en el ámbito jurídico. Así se ha pronunciado en el Senado después de que el fiscal general del Estado haya informado a la Mesa del Senado de que el Consejo Fiscal no emitirá el informe sobre la ley de amnistía que le había solicitado porque hay un "obstáculo legal" para ello, alegando específicamente la falta de competencia. Aunque ha admitido que la Fiscalía sí podría redactarlo, ha indicado que tampoco lo hará para no "alterar" el funcionamiento del Ministerio Público. "Creo que lo que se busca es impedir que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la reforma de la amnistía como le ha pedido el Senado que lo haga", ha declarado Gamarra, que ha indicado que la Cámara Alta ha formulado esa solicitud a órganos "que deben pronunciarse en reformas de estas características", aludiendo también al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por eso, ha asegurado que lo que "debiera hacer el fiscal es no bloquear" y "no impedir que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre esta proposición de ley" relativa a la amnistía que el PSOE ha pactado con sus socios. UN INFORME QUE "NO ES VINCULANTE PERO ES IMPORTANTE" La 'número dos' del PP ha admitido que ese informe del Consejo de Fiscal sobre la ley de amnistía "no es vinculante" pero "es importante" y "relevante" ante una norma que "está siendo tan contestada no solo por parte de la sociedad española en su conjunto", donde cada día "tiene menos adeptos", sino también por "el ámbito jurídico". Así, Gamarra ha destacado que "una mayoría del ámbito jurídico, proclama claramente su inconstitucionalidad y su poco encaje dentro del ordenamiento jurídico". "Lo que debería de producirse es que ese informe, que no es vinculante, sea emitido para que los españoles conozcamos y tengamos la oportunidad de conocer qué es lo que opina el Consejo Fiscal sobre esta reforma", ha dicho. Gamarra ha destacado que el Gobierno ya ha impedido el pronunciamiento de este los órganos consultivos al optar por una proposición de ley de amnistía (en vez de un proyecto de ley), por lo que le ha pedido que "no lo vete también ahora en el Senado". COMPARECENCIAS DE EXPERTOS Y JURISTAS EN EL SENADO En cuanto a si el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pedirá comparecencias de expertos y jutistas en la tramitación parlamentaria en la Cámara Alta, Gamarra ha señalado que en su partido lo que está pidiendo "desde el primer momento es que sea una tramitación con todas las garantías y no se obvie ninguna de las posibilidades de participación que hay". En este sentido, ha censurado que el PSOE y sus socios decidieran "vetar absolutamente toda posibilidad" de que en el Congreso se produjeran comparecencias de expertos, juristas, asociaciones e instituciones. "El Senado puede revertir esa situación y evidentemente para eso estamos, para que eso se pueda producir y así lo haremos", ha enfatizado la secretaria general de los 'populares', aludiendo así a la mayoría absoluta que el Grupo Popular tiene en esa Cámara. EL ESTADO, USAR INSTRUMENTOS PARA DEFENDERSE EN EL MARCO DE LA LEY Al ser preguntada si cree que el Estado tiene que utilizar todas las herramientas para defenderse, como ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al hilo de la 'Operación Cataluña', Gamarra ha afirmado que el Estado "siempre debe defenderse", poniendo hincapié en lo que está ocurriendo con "esta autoamnistía" que impulsa el PSOE con sus socios, con la pretende "beneficiarse a un grupo de políticos" a "cambio de sus votos". Por eso, Gamarra ha asegurado que en el "marco de la legalidad vigente" se establecen los instrumentos y los mecanismos que el Estado tiene "para defenderse o para actuar en función de sus funciones y de sus competencias". "No le veo ningún problema a eso", ha apostillado.