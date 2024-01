Fiscalía mantiene la petición de 14 años y 8 meses de cárcel por la agresión de Amorebieta y la familia solicita 30

15/01/2024 Los acusados de dar una paliza a un joven en Amorebieta durante juicio en la Audiencia Provincial de Vizcaya, a 15 de enero de 2024, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Los siete hombres acusados de la agresión a un joven en la madrugada del 15 de julio de 2021 en Amorebieta, declaran hoy en la Audiencia Provincial, tras dejar a la víctima en estado vegetativo. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 14 años y ocho meses de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, mientras la familia reclama prisión permanente revisable. POLITICA H.Bilbao - Europa Press

La Fiscalía mantiene su petición de 14 años y ocho meses de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa para los siete varones mayores de edad acusados de la agresión a un joven en la madrugada del 25 de julio de 2021 en Amorebieta, mientras que la acusación que representa a la familia solicita 30 años de prisión. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia comenzó la semana pasada a juzgar a estos siete acusados de la agresión que dejó al joven Alex en estado vegetativo. De manera previa a este proceso, seis menores fueron juzgados por un juzgado de menores de Bilbao y el junio vieron confirmadas por parte de la Audiencia vizcaína penas de entre tres y cinco años de internamiento cerrado. El juicio a los siete acusados mayores de edad ha celebrado este jueves su séptima y última sesión, con la presentación de conclusiones e informes por parte de acusaciones y defensas, tras lo que ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía ha mantenido su petición para cada uno de los acusados de 14 años y ocho meses de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa. Considera probado que "llevaron a cabo una actuación que suponía la destrucción de una vida humana, fallecimiento que no se consumó por la asistencia médica prestada" y que existe una "relación de causalidad" con "el conjunto de todas las agresiones" que sufrió la víctima. Tras repasar lo sucedido en el vídeo de 50 segundos de la agresión que se difundió y la presencia en las imágenes de cada uno de los encausados, la fiscal ha defendido la "coautoría" en los hechos ya que, según ha indicado, "todos estuvieron presentes en la agresión y permanecieron en el lugar de los hechos con la idea de acabar con la vida de Alex". La representante de la Fiscalía considera probado que hubo "intención de matar" a la víctima, teniendo en cuenta "la entidad e intensidad" de los golpes dirigidos mayoritariamente a la cabeza, "las condiciones de tiempo y espacio" ya que, según ha indicado, fue agredido cuando el amigo con el que se encontraba le dejó solo, así como las palabras de que se escuchan en el vídeo de 'matarle' o el hecho de que "le abandonaran en las campas" tras la paliza. Además, ha defendido que existe en los hechos alevosía porque se "eliminó absolutamente la posibilidad de defensa" al joven, al que rodearon entre 15 y 20 personas. La fiscal también ha aludido al "nulo arrepentimiento" de los acusados. Por su parte, la acusación que representa a la familia ha planteado prisión permanente revisable aplicada en su grado inferior, con una condena de 30 años, al entender que, además, hay pertenencia a grupo criminal por parte de los encausados. La abogada ha destacado que en el proceso judicial se ha visto el "miedo" de los testigos que también fueron agredidos esa noche, la "mentira" en el relato de los procesados y "la lealtad extrema" que han mostrado los menores condenados por el caso "con tal de defender al grupo". A su entender, "no se puede sostener que los actuantes no se esperaran ese final si agredían todos a la vez a una persona con botellas, con palos" en puntos "vitales" del cuerpo, y "todos ellos conforman la agresión" de 50 segundos. "Tiene capacidad de parar antes y continúan, incluso cuando la víctima se encuentra en el suelo", ha subrayado, insistiendo en que "no se puede repartir por cuotas" la responsabilidad. La acusación particular ve en los hechos "una alevosía de libro", ya que son "12 personas contra uno solo y a la vez", con golpes "letales" y derribándola "hasta tres veces" para "volver a anular la defensa" y cerrar su huida "con el corro". Considera que la coautoría "queda clara" y no se trata "solo de una tentantiva de asesinato" porque los hechos fueron cometidos por "alguien que pertenece a un grupo criminal", en alusión a los llamados 'Hermanos Koala'. Según ha indicado, los acusados "juntos concertaron la comisión de varios delitos, utilizando el grupo, el número, para cometerlos" esa misma noche. "La única condena permanente y no revisable, a una muerte en vida, es la sentencia firme que los procesados dictaron contra Alex", ha lamentado. Asimismo, está personada en el caso como acusación una aseguradora que ha solicitado que civilmente sean condenados los encausados al pago solidario de 841.918 euros, una cantidad que, según ha explicado su abogado, corresponde al hecho de que la responsabilidad civil de uno de los menores condenados por la agresión en el anterior juicio fuera asumida por la Diputación foral de Bizkaia y que la aseguradora pagó a la víctima y su familia. PERDÓN Por lo que respecta a la defensa de los acusados, cinco de ellos han pedido la libre absolución de sus defendidos porque se encontraban "al margen" de la agresión o "alejados" de los hechos. Uno de ellos, además, ha asegurado que su defendido fue un "espectador activo" que intentó hacer "todo lo posible por parar" lo que estaba sucediendo, mientras que otro ha sostenido que su defendido no tuvo "intención de agredir", sino de "impedir la agresión". El abogado de un sexto encausado ha señalado que su defendido, al que se ve en el vídeo con "un objetivo no identificado" y golpear "en dos ocasiones", ha reconocido que "estaba allí y esa agresión y será la sala la que debe valorar qué soporte penal debe conllevar". En todo caso, ha subrayado que "no se puede equiparar la brutalidad" de las agresiones iniciales de los menores ya condenados con que la que sucede después. El defensor del último acusado ha afirmado que estuvo en "una trifulca inicial entre cinco o seis", por lo que califica los hechos de lesiones, pero se marchó cuando la víctima cayó al suelo y sucedió el grueso de la agresión porque "no le parece normal lo que está ocurriendo". Desde las defensas han rechazado la petición de la acusación por pertenencia a grupo criminal. "¿Es un grupo criminal alguien por tener un grupo de WhatsApp y llamarse 'papi', 'bro' o 'amigo'?", ha cuestionado uno de los abogados, que ha criticado que "se intente hacer ver que hay un grupo criminal únicamente porque unos amigos quedan y hay unos cuantos balas que siempre acaban con altercado". Desde las defensas han rechazado que existiera alevosía, aunque se diera "una situación de superioridad". Uno de los letrados ha advertido, además, de que, aunque entiende que la petición de prisión permanente revisable por parte de la acusación pretende una "condena ejemplar", sin embargo "las sentencias tienen que ser justas, no tienen que ser ejemplares". Para dos de los acusados se han solicitado atenuantes por consumo de alcohol o drogas, en ambos, y por capacidad mental limitada, para uno de ellos. Tras la exposición de los informes, el tribunal ha dado a los acusados la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra, que cinco de ellos han utilizado para pedir perdón a la familia de la víctima y al propio joven, mientras que los otros dos han rechazado intervenir en la sesión. Entre las palabras que se han escuchado, los acusados han expresado su pesar por lo sucedido, han pedido perdón a la familia "por no haber parado lo que pasó" y han deseado a Alex que "pueda salir adelante". "Nunca tuve la intención, como dicen, de matarlo. Nunca jamás lo pensaría. Aunque estuviera borracho o lo que sea, no soy tan mala persona de hacer algo así", ha señalado uno de ellos. Otro de los acusados, tras mostrarse "muy arrepentido por todo lo que ha pasado", ha apuntado que imagina "el dolor que sufren los padres cuando le pasa algo a los niños". Tanto la fiscal como la acusación particular han pedido que se mantenga en prisión provisional a los procesados hasta que se dicte la resolución judicial.