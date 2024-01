Feijóo dice que la financiación debe debatirse en CPFF pero, al no se convocarse, los presidentes hablan "donde pueden"

25/01/2024 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un desayuno informativo de Europa Press, en el hotel Hyatt Regency Hesperia, a 25 de enero de 2024, en Madrid (España). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que la financiación autonómica debe discutirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pero ha subrayado que, al no convocarse este órgano por parte del Gobierno, los presidentes autonómicos tienen que hablar "donde puedan". De esta forma ha justificado la 'minicumbre' en los pasillos de Fitur que mantuvieron este miércoles los presidentes de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Juanma Moreno, Carlos Mazón y Fernando López Miras, los tres del PP, junto con el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visualizando posiciones similares en relación con la "infrafinanciación" que sufren sus autonomías. Todos ellos insistieron en la necesidad de un fondo de nivelación hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica durante una 'minicumbre' en la feria del turismo en Madrid, un encuentro que Mazón llegó a definir como la "conjura de Fitur". Al ser preguntado cómo valora el acuerdo entre esos presidentes y que soliciten un fondo para compensar la infrafinanciación que sufren sus autonomías, Feijóo ha dicho que "aquí no hay acuerdos ni preacuerdos" sino que hay "hechos constatables", dado que hay autonomías que, "de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda y de acuerdo con los datos de instituciones que estudian la financiación autonómica, están sensiblemente por debajo de la media". Feijóo ha subrayado que llevan estando en esa situación "durante años". "Y por tanto me parece razonable que esos presidentes pues lo constaten porque se constata documentalmente", ha enfatizado en declaraciones a los periodistas tras presentar el desayuno informativo de Europa Press con el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán. El líder del PP ha admitido que "el sitio donde discutir la financiación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera" y ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "se niegue a escuchar a los presidentes autonómicos" al no convocar una reunión de ese órgano multilateral. "Lamentablemente los presidentes tendrán que hablar donde puedan porque el Gobierno se niega a hablar con ellos", ha enfatizado. PIDE UNA REFORMA QUE NAZCA DE UN CONSENSO CON "ALTURA DE ESTADO" Previamente, en el desayuno informativo de Europa Press con Gonzalo Capellán, Feijóo ha solicitado al Ejecutivo una reforma del sistema de financiación autonómica que "nazca de un consenso con altura de Estado y no de un chantaje contra el Estado". Además, Feijóo ha recalcado que el PP, "con sus presidentes autonómicos a la cabeza", está dedicándose a "ser útil a los españoles". "Desde el Partido Popular estamos construyendo una España que funciona, mientras Sánchez se apoya en todos los que quieren que fracase", ha proclamado. Fuentes del equipo de Feijóo no ven con malos ojos que Moreno, Mazón, López Miras y Page puedan reunirse para acercar posiciones en materia de financiación y tejan alianzas, máxime cuando, según recuerdan, también en su día lo hizo el actual presidente del PP cuando lideraba la Xunta de Galicia.