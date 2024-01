Feijóo censura que se "humille" a Page cuando "es evidente" que el PSOE está "en el extrarradio de la Constitución"

25/01/2024 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un desayuno informativo de Europa Press, en el hotel Hyatt Regency Hesperia, a 25 de enero de 2024, en Madrid (España). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado este jueves que el Partido Socialista "humille" al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, cuando a su juicio "es evidente" que ese partido está "en el extrarradio de la Constitución". A su entender, es "sorprendente" que el PSOE "considere razonable ser un poco terrorista" y le parezca "muy mal criticar un poco" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. De esta forma, Feijóo ha salido en apoyo al presidente castellanomanchego, quien este miércoles afirmó, tras el acuerdo entre PSOE y sus socios en la ley de amnistía, que no hay terrorismo "bueno y malo" y añadió que el PSOE se encuentra en el "extrarradio" de la Constitución". En declaraciones a los medios tras presentar el desayuno informativo del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, organizado por Europa Press, Feijóo ha asegurado que "es muy sorprendente lo que está pasando dentro del PSOE", tras los pactos con los independentistas. RECUERDA QUE PAGE GANA ELECCIONES PARA EL PSOE "El PSOE considera razonable ser un poco terrorista y le parece muy mal criticar un poco a Sánchez. Me parece un poco sorprendente la humillación del Partido Socialista hacia el presidente Page", ha afirmado. En este sentido, el líder del PP ha asegurado que a los presidentes autonómicos de un partido "no se les debe de humillar y, mucho menos, a un presidente autonómico que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista". En cualquier caso, Feijóo ha recalcado que "lo que es evidente, lo diga Page o quien lo diga, es que el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución". "Y eso no es una crítica es una crónica", ha aseverado. TELLADO: "LO VAN A ECHAR" COMO SIGAN HACIENDO ESTAS DECLARACIONES También el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, se pronunció este miércoles sobre las palabras de Page, recriminándole que defienda "una cosa" pero luego haga "la contraria". Al ser preguntado si vería con buenos ojos a García Page como compañero de partido, Tellado indicó que el presidente de Castilla-La Mancha "tiene un problema" porque "no se puede defender una cosa y luego hacer la contraria". A su entender, ésa "es la gran contradicción en la que vive Page". "Milita en el Partido Socialista y yo creo que lo van a echar como siga haciendo ese tipo de declaraciones más pronto que tarde", afirmó Tellado en una entrevista en Cuatro, que recogió Europa Press.