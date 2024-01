El fiscal general responde que no hará el informe que le pide el Senado sobre la amnistía por falta de competencias

06/12/2023 El presidente del Senado, Pedro Rollán (i), recibe al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (2d), a su llegada al acto de homenaje a la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Las Cortes Generales celebran el 45 aniversario de la Carta Magna en un acto institucional presidido por los presidentes del Congreso y del Senado y en el que participa el nuevo Ejecutivo de coalición y las altas autoridades del Estado. El acto tiene lugar en medio de las negociaciones por la tramitación de la ley de amnistía. Vox y los socios independentistas y nacionalistas del Gobierno repiten su ausencia en el acto institucional. El encuentro ha comenzado con la interpretación del tema 'Aquellas pequeñas cosas' de Joan Manuel Serrat y se cierra con 'Al Alba', uno de los éxitos de Luis Eduardo Aute, ambos interpretados por la cantante María Berasarte. Entre las canciones se leen una serie de artículos de la Constitución por parte de personas ajenas a la vida parlamentaria. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha respondido este jueves al presidente del Senado, Pedro Rollán, que el Consejo Fiscal "no tiene competencias" para emitir un informe sobre la ley de amnistía, como le ha pedido que haga la Cámara Alta. "La respuesta debe ser muy clara: el Consejo Fiscal no tiene competencias para elaborar un informe sobre una proposición de ley", ha puntualizado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. García Ortiz ha precisado que ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ni la Ley Orgánica del Consejo Fiscal ni el Reglamento del Senado otorgan esas competencias, además de que "no hay precedentes" o a la Fiscalía no le consta que los haya. Por eso, "no debemos hacer algo que la ley no nos permite hacer", ha indicado, señalando que se lo comunicará con rapidez, "hoy mismo", al presidente del Senado, que le ha solicitado con insistencia desde diciembre un informe sobre la ley de amnistía, al igual que se lo ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). García Ortiz ha hecho hincapié en que hoy es su primer día tras ser renovado en el cargo de fiscal general, resaltando que responderá sin ninguna duda a Rollán, del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado. Sin salir de la amnistía, el fiscal general ha señalado que está resultando "bastante complejo" calcular el número de causas a las que afectará la ley de ser aprobada, de ahí que la Fiscalía de Cataluña haya pedido más tiempo para hacerlo. "Es algo más complejo de lo que parece. No tenemos un botón que apretar en que nos diga cuáles son las causas referentes a la amnistía, no tenemos una posibilidad informática que de manera automática nos lo diga. Tenemos que ir procedimiento a procedimiento, compañero a compañero, juzgado a juzgado para poder determinarlo si entra en vigor", ha explicado.