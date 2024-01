El Constitucional se dispone a completar el amparo a Rodríguez frente a la decisión de Batet de quitarle el escaño

18/05/2021 El secretario de Organización de Podemos y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Alberto Rodríguez interviene en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 18 de mayo de 2021, en Madrid (España). POLITICA A.Martínez Vélez. Pool - Europa Press

El Tribunal Constitucional (TC) se dispone a completar el amparo al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez en el Pleno de la próxima semana en el que, previsiblemente, dará el visto bueno al borrador de la sentencia que propone dar la razón al dirigente ante la decisión de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet de retirarle el escaño tras la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por propinar una patada a un policía durante una manifestación en 2014 en Tenerife. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han precisado que la ponencia --a cargo de la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer-- plantea estimar el recurso de amparo que presentó Rodríguez contra el acuerdo que adoptó el 22 de octubre de 2021 la entonces presidenta de la Cámara Baja. Según ha adelantado El Español y han confirmado dichas fuentes a esta agencia de noticias, el Pleno aprobará el borrador de la sentencia que propone amparar al exdiputado 'morado' al considerar que una vez anulada la pena de prisión, manteniendo solo la pena de multa, no era posible aplicar el artículo 6.2 a) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que provocó la pérdida del escaño. Cabe recordar que el Supremo condenó a Rodríguez a la pena de prisión de 1 mes y 15 días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El alto tribunal, sin embargo, sustituyó la pena de prisión por una multa de 540 euros, si bien aclaró que este reemplazo de la pena principal no afectaba a la pena accesoria, que fue la que finalmente dio lugar a que Rodríguez perdiera su asiento en el Congreso de los Diputados. EL PRIMER AMPARO El pasado 16 de enero, el propio Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo presentado por Rodríguez contra dicha condena al considerar que supuso un "desproporcionado sacrificio" al ex dirigente 'morado' porque perdió el escaño. Así, al establecer en su primera sentencia que la pena impuesta no fue la adecuada, ahora el Pleno resolverá que la pena que debió acordarse no podía acarrearle la pérdida del escaño. Aquella primera sentencia contó con el voto particular conjunto de los magistrados del ala conservadora --Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa--, quienes defendieron que el Constitucional debió rechazar el recurso de Rodríguez. Los cuatro destacaron que aquella fue "la primera vez" que una sentencia del Constitucional modificaba la pena que debía imponerse a un condenado. Por su parte, el magistrado progresista Ramón Sáez emitió su propio voto porque, aún estando de acuerdo con el amparo a Rodríguez, cree que el TC debió haber ido más allá y apreciar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia.