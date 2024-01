Dimite la CEO de la Web Summit para irse a la radio pública estadounidense NPR

Lisboa, 25 ene (EFE).- La CEO de la Web Summit, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, Katherine Maher, anunció en sus redes sociales que deja el puesto para marcharse a trabajar a la radio pública estadounidense, NPR.

En un hilo de tuits, publicados en las últimas horas, Maher señaló que se incorporará a su nuevo puesto, el 25 de marzo.

"Desafortunadamente, esto significa que dejo de ser CEO de la Web Summit el 1 de marzo. Me ha encantado el tiempo que he estado en la Web Summit. Me ha dejado boquiabierta el talento, la energía y, en general, las buenas vibraciones del equipo y esta valoración no ha hecho más que crecer cada semana que pasa".

Antes de irse, Maher participará a finales de febrero en la Web Summit Qatar, el primer evento de la organización en Oriente Medio.

Maher fue nombrada consejera delegada de la Web Summit a finales de octubre pasado, días antes de la celebración de esta feria tecnológica en Lisboa, su evento insignia, tras la dimisión de Paddy Cosgrave por sus comentarios sobre Israel.

La polémica de Cosgrave se originó el 13 de octubre, seis días después del ataque de Hamás contra Israel, cuando acusó a través de la red social X al Estado israelí de cometer crímenes de guerra en su combate contra el grupo islamista palestino, afirmaciones que desataron una ola de críticas y motivaron que varios gigantes tecnológicos decidieran no participar en el evento.

Antes de llegar a la Web Summit, Maher ejerció como CEO de la Fundación Wikimedia, la entidad sin ánimo de lucro detrás de Wikipedia, durante 5 años, y acumula experiencia en entidades como UNICEF y el Banco Mundial, entre otras.

La Web Summit fue fundada en 2009 y se realizó en Dublín hasta 2016, cuando se trasladó a Lisboa. EFE

