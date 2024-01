Díaz ve "contundente" el fallo del TS y se desmarca de Marlaska: No se atendió el interés del menores en su devolución

22/01/2024 La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reconocido que mantiene diferencias con el PSOE en materias como política migratoria y ha calificado de "contundente" la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal las devoluciones en caliente de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en 2021. Es más, ha sostenido que ya comentó en su día que "a todas luces" no se atendió al interés del menor en esa actuación. De esta forma la también vicepresidenta segunda se desmarca del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que el pasado martes y en referencia a esta resolución, que respeta, enfatizó se actuó por el "interés superior del menor". En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, y si consideraba que ese fallo del Supremo era un varapalo para Marlaska, Díaz ha manifestado que no hace "descalificaciones ni valoraciones personales", aunque ha reconocido que Sumar mantiene una posición "diferenciada" respecto a su socio de coalición en materia de derechos humanos, en referencia a las devoluciones en caliente, y política exterior. "Yo misma he dicho (en 2021) que a todas luces parecía que esa actuación no cumplía con la legalidad vigente... por el modus operandi en el que se hizo porque, efectivamente, parecía a todas luces que no se estaba defendiendo el interés del menor (...) Lo dije aquella vez, lo dice Sumar ahora y en esta ocasión los tribunales han resuelto en esta dirección", ha apostillado. A continuación, la líder de Sumar ha dicho que su formación está "radicalmente en contra de las devoluciones en caliente" y que ya lo puso de manifiesto en la campaña electoral, dado que esta práctica no se ajusta a derecho comunitario y eso "no es opinable". "Los derechos humanos tienen que ser respetados y, por supuesto, cumplidos, a rajatabla en nuestro país", ha zanjado. SOBRE LAS NEGOCIACIONES CON JUNTS: TIENE QUE HABER LÍMITES Por otro lado y cuestionada sobre si se siente incómoda por las negociaciones que mantiene el PSOE con Junts, Díaz ha respondido que tiene que haber "límites" a la hora de encararlas y que "las formas en el derecho tienen que ver con el fondo". Como ya hiciera en su día Sumar, la vicepresidenta segunda ha admitido que no le han gustado que se llevaran ciertas negociaciones con Junts "al límite", en referencia al acuerdo 'in extremis' para que la formación catalana se abstuviera en los primeros decretos anticrisis. Y es que su formación se mostró crítica con el fondo y las formas del pacto en materia migratoria con Junts. Por tanto, ha insistido en que estas negociaciones con aliados parlamentarios como Junts son mejorables e insta a no volver a repetir un diálogo de "último minuto" para conseguir acuerdos, dado que la ciudadanía requiere certidumbres y es conveniente sentarse en la mesa con tiempo y con un debate "sereno". SOBRE PAGE Y EL PSOE: ES UNA CUESTIÓN INTERNA QUE NO VALORA En cuando a la polémica por las declaraciones del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, tras decir que con la amnistía el PSOE se situaba en el "extrarradio" de la Constitución y la fuerte respuesta de varios dirigentes socialistas, Díaz ha evitado pronunciarse y ha manifestado que este asunto es una cuestión interna del partido en la que no va a entrar. "Soy absolutamente respetuosa con otras formaciones políticas (...) Solo opino sobre propuestas políticas y aquí creo que debo de ser respetuosa con el PSOE y con el señor Page", ha remarcado la líder de Sumar para insistir en que comentar otras opiniones de dirigentes no ayuda a la política. Y de nuevo ha insistido en que son legítimos los debates pero se tienen que acometer de forma serena.