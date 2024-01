Comisario plantea que agencia UE pueda hacer inspecciones propias a empleados desplazados

Bruselas, 25 ene (EFECOM).- El comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, apuntó este jueves a la posibilidad de que la Autoridad Laboral Europea (ELA, por sus siglas en inglés), que se encarga de supervisar las condiciones de los trabajadores desplazados a otros países de la Unión Europea, pueda realizar 'motu propio' inspecciones.

“¿Debería la ELA tener la posibilidad de organizar inspecciones por iniciativa propia? En este momento, no es el caso. Pero esta es una idea también muy propuesta por el Parlamento (Europeo). Y creo que esto debe ser absolutamente considerado”, afirmó Schmit en una conferencia sobre el papel de esta agencia organizada por la presidencia belga del Consejo de la UE.

La ELA, que tiene su sede en Bratislava, se puso en marcha en 2019 para contribuir a que las normas de la UE sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad social se apliquen de forma justa, sencilla y eficaz.

También facilita a particulares y empresas el aprovechamiento de las ventajas del mercado único y ayuda a las autoridades nacionales a cooperar para que las normas se apliquen eficazmente.

Schimt valoró que la agencia se esté mostrando cada vez más activa a la hora de proponer a los Estados miembros inspecciones específicas de colaborar en el seguimiento de casos concretos, pero se preguntó si sus funciones no deberían ir más allá y si podría tener la facultar de iniciar investigaciones propias.

Igualmente, valoró que la ELA pudiera formar a más inspectores de trabajo de los Estados miembros en el ámbito de las situaciones transfronterizas, y que pudiera dar más espacio a los interlocutores sociales como actores proactivos en las inspecciones.

“Creo que hay consenso general sobre que hay margen para hacer que la ELA tenga aún más impacto, ya sea mejorando la aplicación de su mandato actual o confiriéndole poderes adicionales, lo que significa cambiar eventualmente la regulación”, apuntó el comisario luxemburgués.

Schmit dijo que no hay duda de que la labor última de la agencia es mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores móviles, pero llamó la atención sobre que entre ellos no figuren los procedentes de terceros países al no estar cubiertos en esta legislación.

“Creo que no es normal. Que los trabajadores procedentes de terceros países no estén realmente incluidos en el mandato. Y tenemos que trabajar en ello”, subrayó Schmit, recientemente elegido candidato socialdemócrata a presidir la Comisión Europea en la próxima legislatura.

En su opinión, “los nuevos retos vinculados a la migración necesitan respuestas adecuadas para proteger a los trabajadores de todo tipo de abusos y garantizar la plena aplicación de sus derechos”.

El comisario también puso de relieve la situación de los refugiados, a los que pidió proteger y que no formen parte de abusos o de competencia desleal. EFECOM

rja/lzu/jlm